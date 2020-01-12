功夫茶：購水馬不如貼符　止暴豈可以示弱

保安局話根據公共財政條例向警方發出撥款令，截至去年十二月尾，警方已領取一億四千八百萬元嘅撥款，較一八至一九年度多出六千五百萬元。多出六千多萬個大洋，用咗去邊呢？保安局就解畫，因應近排多公眾活動，有關部門需要加強保安，用作加強政府物業同埋公共設施保安，例如添置水馬等設備喎！

阿哥，所謂公眾活動，指嘅無非係集會示威、烈火暴行，要對付黑衣暴徒，保安局唔係低B過小學雞，以為多添置水馬就可以止暴制亂令香港歲月靜好啩？工欲善其事 ，必先利其器，冇錯！之不過用大筆公帑添置水馬，功夫茶認為根本就係笨賊加個箍！嘥錢礙眼又唔實際。暴亂過後，你估啲水馬仲係「菊殘猶有傲霜枝」咩？何況黑衣人對付水馬有一手，拮爆火燒，盞製造垃圾同埋二噁英，污染空氣，影響健康！

防暴靠水馬，功夫茶五個字形容之：簡直係羞家！市民靠政府，政府靠水馬，既然水馬能鎮四方邪氣，救香港於水火之中，咁不如政府唔好派錢直接派水馬畀市民啦？攬住水馬恍如天上掉餡餅，天下有如此荒謬者嗎？兵書說，見勝不過眾人之所知，非善之善者也。意思係人人睇得出來嘅勝利，你都睇得出，咁就唔算本事！一世奸雄嘅曹操注咗四個字：當見未萌。

曹操係有料到！世事未發生、未顯現出來，而你能洞察到，咁先至係本事吖嘛！家陣市民靠政府恢復社會秩序，而你哋淨係識亂使錢買水馬，廢成咁，不如學啲病態賭徒，倒錢落海仲有啲浪花回響吖！喂，阿哥，警方十八般武藝樣樣有：伸縮警棍、輕機槍、半自動手槍、左輪手槍不缺；水炮車、銳武裝甲車俱備！功夫茶就係𢱑晒頭唔明：點解咁犯賤，偏偏示人以弱，買乜春水馬啫？買一千幾百條水蛇燉山瑞，整煲大鑊湯，大家兄弟手足除風濕治氣喘補吓仲實際喇！

講真，政府自己無能又廢，保護唔到自己，試問又如何保護市民？唔該抹乾眼屎，你哋有冇見外國抗暴擺水馬陣吖？功夫茶但知諸葛亮創出大名鼎鼎嘅「八卦陣」，不過太高深，後世冇人識用喇！之不過，都冇理由搞個水馬陣出來貽笑大方㗎？如果水馬立陣就掂，咁啲銀行珠寶店同埋城中名人富豪宅邸，仲使請保安同保鏢咩！擺水馬就得喇！

講到呢度，功夫茶忽發奇想，若然放個水馬就可以止暴，咁不如貼黃符、貼門神、貼八卦，甚至貼武聖關公大老爺張相，佢提住把青龍偃月刀仲嚇人啦，取人頭不費吹灰之力！嗱，其實止唔止到暴，係睇政府有冇決心、勇氣同承擔，一味拖拖拉拉，拉咗又唔告，有銀用咩！咪成日傻癡癡、戇居居示人以弱，靠水馬肯定一世制唔到亂，仲有礙觀瞻，盞畀人笑到面黃！