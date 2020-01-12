美國對伊朗聖城旅指揮官的暗殺，凸顯出美國已經不顧國際規矩和道義。有消息指，蘇萊曼尼到巴格達是應伊拉克總理邀請來談區內危機降溫之議，伊拉克總理則是因特朗普特別通過電話要求他協助。結果，蘇萊曼尼出訪巴格達並沒有如以往採取隱蔽的方法，讓美國暗殺有機可乘。倘屬實，這個機會便是特朗普用他個人及美國國家信用製造出來，此舉的代價卻是政治信用全失。

對伊拉克來說，不僅政府被美國騙了，美國在伊拉克的暗殺行動更是明目張膽地侵犯該國的主權。無論國內宗教與政治派別怎樣爭執，或如近日暴動反對伊朗的干預，伊拉克各方是不能容忍這樣的主權被侵犯，民族主義的情緒會使各派不能不在國會裏全票通過要美軍從伊拉克撤退。這僅是第一層反應，親伊朗的民兵組織成員同時被暗殺，總理直接被欺騙，均使得什葉派的政軍組織增強反美親伊朗的傾向。在伊拉克境內對美國的報復行動將會持續，美國在伊拉克策動反伊朗干預的示威暴動將無以為繼。美國全面撤僑的行動只會繼續下去，伊拉克變成美國的戰區和禁區。

在美國國內而言，特朗普的決定引發民主黨於眾議院通過法案禁制總統單獨宣戰。有指特朗普在暗殺之後急急託瑞士向伊朗求和，也在美國朝野內外引發爭議，認為特朗普政府全無戰略規劃而胡亂動武，打亂了美國的外交戰略，後者即是在歐亞對付俄羅斯與中國。對伊朗不可戰，阿富汗、伊拉克、敍利亞的教訓深刻；不可和，因害怕沙特阿拉伯與以色列沒法抗衡伊朗和什葉派勢力，美國便失去中東的控制權。但不戰不和以外，美國別無任何解脫的戰略，便只是守株待兔或坐以待斃。美國在中東泥沼深陷，怎樣可以與俄羅斯和中國周旋呢？也難以應對北韓。

今次暗殺使美國進一步與歐洲盟國的關係惡化，歐盟撤軍，則美國難以聯軍名義在中東行動；歐盟不滿，便會與俄羅斯有更多合作，也不顧美國反對加強與中國的來往。同樣地，日本也會乘機脫美。美國有論者指，今次暗殺會是美國外交政策的分水嶺，信哉！

今天，似乎只有美國的五眼聯盟和中國才相信美國以及其在戰後建立、卻正在摧毀的國際體系。若美國真的有大戰略的話，在中東難戰難和。俄羅斯的政治智慧、勇氣和軍事實力難以戰勝，特朗普及美國政府便應縮窄戰鬥範圍，與中國和好，避免多方樹敵。不過，這又會使中國再獲國際空間來進一步擴展了。