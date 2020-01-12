駱主任「拜會」特首林鄭，雙方談了約一個半鐘頭，想必談話內容相當豐富和深入。事後，中聯辦和特區政府發新聞稿，「共述」四個「進一步」，要按照中央要求，進一步貫徹落實好「一國兩制」方針；進一步推進止暴制亂、恢復秩序工作；進一步發展經濟、改善民生，推進粵港澳大灣區建設；進一步加強溝通合作，更好履職盡責，共同把香港的事情辦好。

這四個「進一步」把止暴制亂是「當務之急」、「最主要的任務」和「最緊迫的任務」排到了「第二位」。這緣故大概是最近「暴亂退潮」，規模減小，使用汽油彈、弓箭刀棍、到處打砸相對轉輕，暴亂給當局和社會秩序的壓力、給「死物」和人民生活的破壞似乎也沒有那麼大、那麼「主要」、那麼「緊迫」了。同時，把「止暴制亂」在表述宣傳上放在「第二位」，大概也是中央要對林鄭月娥「恪盡職守」、全力止暴制亂、做了大量艱苦有效工作，給予「進一步」的「充分肯定」吧。

然而，從實際情況來看，要真正做到止暴制亂仍然是第一位的工作，是前提也是基礎。要真正止暴制亂就不能滿足於暴亂的表面退潮和止息，不能滿足於抓捕了多少暴亂分子，滿足於社會秩序看上去有了恢復，而是必須斬草除根、除惡務盡，揪出黑手，搗毀黑暴地下組織，懲治漢奸叛國禍港分子，打掉製造謠言、煽動暴亂的反對派的宣傳機器和網絡指揮台，切斷他們吃裏扒外的叛國禍港通道等等。沒有這種深層面的止暴制亂，想要貫徹落實好「一國兩制」、保持香港長期繁榮穩定、發展經濟、改善民生、推進粵港澳大灣區建設，都是不可能的，更談不上「更好履職盡責，共同把香港的事情辦好」。

這個道理，朝廷和香江府衙一定都懂，但不一定能照此去做。對中央而言，照此去做要花大力氣，遇大阻力、大麻煩、大風險，故未必有魄力，決心難下。對香江府衙而言，恐有違他的「港人治港」理念，有違對暴亂綏靖求和初衷的。