幾經波折和拉鋸，中美終於敲定本月十五日簽署第一階段貿易協議，許多人認為這是中方讓步的結果，有美國學者則認為美國才是戰敗的一方，美媒更指是「中國強硬派的勝利」，各有各解讀。其實，貿易戰沒勝負之分，雙方都付出了代價，即使簽署協議，也只能暫時緩和貿易摩擦，不能徹底化解摩擦，更不能解決兩國之間的根本性矛盾。何況特朗普一向言而無信，反覆無常，誰也不知何時又會突然變卦。

很明顯，美方比中方更急於簽署協議。這不難理解，特朗普正面對國會彈劾，自然很想通過這份協議為自己爭取政績，化解壓力和尷尬。加上美國和伊朗劍拔弩張，隨時再爆發軍事衝突，實在沒有精力繼續糾纏於貿易戰。反而中方沒有迫切性，一點也不急，畢竟貿易戰打到現在，中方已站穩腳跟，各方面都經受了考驗，抗壓性、應對能力、自信心都大大增強，沒有必要再委曲求全，更沒有理由任憑對方擺布。

尤其是5G領域的競爭，中國明顯處於領先地位，不懼美方針對和打壓。正如美國傳媒認為，儘管美國一年多來持續針對華為等中國電訊設備製造商，但雙方在5G領域的差距並未縮小，美國正輸掉這場競賽。數字可以說明一切，目前中國已建成約十五萬座5G基站，約為美國的十五倍，中國已有五十多個城市開通5G，美國則還沒起步，兩者根本不在同一起跑線。更大的問題是，美國本身沒有5G設備製造商，必須依靠歐洲或中國的供應商，而中國這方面的技術水平又比歐洲領先將近一年，美國排斥中國產品，也就意味着雙方的差距只會愈拉愈遠。

正因如此，老美才會如此焦慮。如果說英國憑藉蒸汽機掀起第一次工業革命，美國憑藉汽車、電腦和互聯網等引領第二、第三次工業革命，而以5G為標誌的第四次工業革命，美國正落後於中國，再也無法引領世界，豈能不急。