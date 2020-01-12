香港雖然回歸二十二年，但很多制度上仍然是承襲港英時代架構，若說街道名還保留殖民地色彩，是為了代表文化及歷史保存，但其他重要的機制依然跟隨英國人的一套，就難免令人懷疑動機。例子舉之不盡，單是所謂三權分立，司法竟然可以凌駕立法及行政，造成制度上的衝突，增加深層次矛盾。

有一點是普通市民不太會留意，便是法律專業上的楚河漢界，律師只是這個專業的統稱，實際上分成兩大陣營，一種就是俗稱事務律師，英文叫solicitor，另外一種便是大律師，英文是barrister，只有大律師需要及可以戴假髮上庭。事務律師的公會叫香港律師會，大律師的公會叫香港大律師公會。大律師與事務律師雖然職業同屬律師，但職能及責任上各有不同，事務律師可以受聘、個人經營律師樓或是與人合夥；而大律師永遠只是個體戶，頂多是與人合租地方作辦公室，影視作品上經常有扮演大律師的角色對白稱自己有律師樓，實在令人失笑。

大律師工作主要是打官司及給予法律意見，事務律師則是一般法律事務都可以處理，但到法庭打官司則只限於區域法院或下級法院，在高等法院基本上是沒有發言權，需要代顧客聘請大律師上庭，而大律師本身不能直接與顧客交易或開會，一定要有事務律師委託及出席，自負盈虧可以說是件工制。獨立聘請大律師肯定會增加當事人負擔，所以久不久便有建議取消律師分類，但業界總是理由多多，最後不了了之。

兩大陣營南轅北轍，在政治事件表態經常有分歧，最明顯便是在反修例風波的立場，大律師公會被指漠視暴徒違法行為，導致前副主席因為立場問題而辭職，律師會會長彭韻僖則表示法治的基本概念是守法，無論目標有多崇高及遠大，都不能無視法紀。兩大陣營的分野又豈止一頂假髮？