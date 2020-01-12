傳媒近日紛紛報道，黑暴似乎有解散趨勢。連登出現「勇武派」宣告退場貼文，原因之一是有些「勇武小隊」表示近日損兵折將，被捕成員眾多，剩下寥寥幾人，小隊潰不成軍；原因之二是「和理非」開始割席，表明不認同打砸燒行為，與黑暴劃清界線。

「勇武派」損兵折將，面臨解體，看來是警隊的新任一哥策略奏效。警方成功搗破幾個勇武派的武器庫，搜出槍械彈藥，有攜槍上街成員被捕，相信是對他們的主要打擊。其次，在近月的騷動中，警方改變過去的驅趕戰術，不再以驅散群眾為目標，而是採取圍堵戰術，派出大量便衣探員混入人群，一旦發生打砸燒破壞行動便四處包抄，出動拉人，看來戰術有效。其實驅趕只能把暴亂群眾趕離特定範圍，警察撤離後又重新聚集鬧事，這種戰術只可以用作對付無組織群眾集會，對有策略、有組織、有分工的泛暴派根本無濟於事。圍捕戰術可以認清目標，縮小範圍，針對黑暴的前線指揮行動，雖然未能全線覆蓋，但見一個捉一個，拘捕後起碼能扣押四十八小時，有助拖慢他們重新組隊再次行動的時間。被捕者就算證據不足暫時釋放，但個人身份已經暴露，對被捕人士再行動的心理威脅很大，相信也是能瓦解「勇武小隊」其中一個原因。

從警方的行動可以看得出，其實警方已經一早掌握了「勇武派」人員的資料，包括成員身份人數、武器庫及聚集巢穴，只不過是等候適當時機才出手。

警方能夠瓦解黑暴組織的另一個原因，會否是鼓勵互相揭發的宣傳奏效？本來甚麼「勇武小隊」、「屠龍小隊」等亦不是甚麼有緊密關係有嚴密組織的機構，而是一群在社交平台上或群眾騷亂中結識的烏合之眾，籌到資源便招兵買馬加強裝備。相信警方一早應已派員滲透，只不過等待時機沒有打草驚蛇罷了。只要有一定證據逮捕到一、二骨幹分子，動之以利，如承諾以較輕罪名檢控，這些成員說不定會倒豆子般把所知的人事和脈絡全部招供，不然，警方哪能鎖定攜槍成員作長時間跟蹤、拘捕？

看來現今反對派也在改變戰略，他們已在區選大勝，贏得百分之八十以上席位，佔據了十七區的正副主席，資源充沛，有更大實力調兵遣將，爭奪下屆立法會選舉更多席位。有此大好形勢，怎會不急急收手，重新建立「和理非」公共形象去爭取中間派選民？

有見及此，他們肯定會重新部署。既然香港人大部分骨子裏不認同打砸燒惡行，於是順水推舟，劃清界線，避免再被「勇武派」拖累。