反修例黑暴將香港搞得雞毛鴨血，經濟插水、治安不靖不用說，連大學籌款都大受影響。城大校長郭位坦言，有原本承諾捐款的商界人士反悔，有人拖延捐款，有人欲取回已捐款項；與此同時，城大第二學期的交換生名額已大減兩成半至三百多人，但仍然對招收非本地生的情況不樂觀。事實擺在眼前，大學生玩火自焚，終於玩死大學和自己。

相對於其他大學，城大已不算位於黑暴暴風眼，有「暴大」之名的中大和理大，情況肯定更慘淡。尤其是理大，排名本來已不及中大，被暴徒佔領的時間亦比中大長，如今臭名遠揚，要得到商界出錢支持談何容易。

由於港府有配對補助金計劃以鼓勵大學籌款，意即大學籌款愈多，獲港府按比例發放的補助金亦愈多，籌款減少可謂牽一髮動全身。大學校長之所以薪高糧厚，很大原因是其籌款能力高，有名氣的大學校長若長袖善舞，往往能替大學廣增財路。可惜一場黑暴，竟將大學校長過去的努力化為烏有，都可謂始料不及。屋漏偏逢連夜雨，已有外國學生表示不欲回港繼續下學期課程，學費收入又再減少，大學發展與財力息息相關，依此情況看，本港大學的前景簡直一片灰暗。

事實上，別說外國學生對香港怕怕，外國知名學者同樣對香港卻步，甚至將來還能否邀請有名氣的學者來港出任大學校長，答案也是顯而易見。大學生以為將大學及社會破壞殆盡就能令港府和中央讓步，到頭來甚麼都得不到，徒得到一個又一個爛蓉蓉的大學校園，以及蒙塵的大學招牌而已。更不必說，已有本地及跨國大企業放風，這幾年都不會聘請本港大學畢業生，只能嘆句：早知今日，何必當初。

當然，大學校長無一個是無辜的，若非一味姑息養奸，助紂為虐，縱容學生為所欲為，對違法暴行視而不見，不敢譴責甚至曲意奉迎，各大學又豈會淪落至此！