跟中學同學聚會，一桌八人，有三人都盤算着要離開香港，移民風潮再次刮起，堪比一九九七年之前。嚷着要移民的都是有車階級，按理生活壓力不大，口中說的理由，主要是為下一代，不想孩子們再活在這片土地上。

所謂的為下一代設想，這幫朋友考慮的也不是年輕人置業問題，聽他們的口脗，就算為子女準備一套房子將來結婚用，也沒很大困難。真正的問題是，自從經歷反修例運動後，香港已不是昔日樣子，才被迫要尋找他鄉。

以往，政府老是以為特區的深層矛盾是來自市民置業困難，這個理解未免過於片面，其實有部分人確是因為「上車」問題，更多的卻不是。有代表反修例抗爭者的律師接受訪問，被問到以他所見，站在前線抗爭的，是否都是不滿社會貧富不公、市民置業困難的呢？對方答不是，這位律師說今次反修例的前線分子，跟二○一四年佔領行動不同，一四年走到前面去的人，很多學歷程度不高，今次不少被捕者是名校中學學生，甚至是從外國知名大學回港的人。

很多家庭鼓勵子女從小勤學，本來就是該以這批前線抗爭者的學業成績為榜樣，但如今這些所謂的秀異分子，卻紛紛成了暴徒，故上述的律師受訪時不勝唏噓。

一般的政治抗爭，參與者都是來自社會「輸家」，今次香港的問題不同，不少抗爭者，或是最少對社會離心離德的，都是一些社會「贏家」。譬如筆者上面所談，那些要移民的老同學便全是「黃絲」，他們都對特區政府有莫名的反感。

香港始終是一部難讀懂的書，回歸廿多年，人心卻沒回歸，相信是教育工作沒做好。但要如何做卻大有學問，這年頭的人，骨子裏就厭惡強權，所以思想教育必須用柔性方式，否則效果只會適得其反。