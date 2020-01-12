滿街暴徒，原來當中有唔少「明𢭃公帑，作反禍港」嘅公僕。呢，公僕知法犯法參與反修例暴亂，至少有四十一名公務員因牽涉非法公眾活動被捕，當中卅一人已被停職。消息指近六成被捕公務員為紀律部隊人員，消防處佔最多。

紀律部隊冇紀律，尤其消防處更是烏煙瘴氣，有消防員坐喺消防車對休班警員被「私了」見死不救；去年十月，有示威者在港鐵太子站外聚集，一名二十八歲消防員被捕，據悉係駐守屯門消防局，涉嫌襲警、非法集會、藏有攻擊性武器及違反《禁止蒙面規例》。喂，阿哥，你唔同警方站在同一陣線止暴制亂都算咯，仲要襲警，不是太過分嗎？吃裏扒外，行為可恥！

身為公僕，應嚴守政治中立，要堅守「公務員守則」，這是常識吧？若然連這樣的基本守則都做唔到，「道不同不相為謀」，大可以辭職不幹。可是，呢班被捕嘅公務員，出政府糧，享盡公家福利，卻一邊和政府對着幹，吃飯砸鍋，完全違反倫理道德，難怪外界聲音反應強烈，咁嘅公務員，一個不能留，政府應格殺勿論，永不錄用！廉政公署亦要主動介入調查，睇吓有冇公務員收受利益，通風報信，一個都不能放過。

要扭轉歪風，自然要罰一人而天下知所避，若然一味和稀泥，扮婦人之仁，刑不當罪，不祥莫大焉！好似政務司司長張建宗唔嗲唔吊，說甚麼「公務員參與集會要小心」！是小心掩飾好身份，咪咁易被人發現係公僕？抑或小心一旦被發現或會被調職？身為政府第二把交椅，講啲咁「你老竇，大水牛」嘅廢話，真不知所謂！

司馬光曾感慨：「自古昔以來，國之亂臣，家之敗子，才有餘而德不足，以至於顛覆者多矣！」今廢柴政府無能，公僕籠裏雞作反，高官如司底驊霸着茅坑不拉矢，其餘就「德不稱位，能不稱官」，無所作為！香港處於亂象紛呈嘅衰世，有一班如此廢官，點有未來？