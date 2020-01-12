二○二○年才拉開序幕，美伊的連天烽火已奪去地球村民的眼球。美國擊殺伊朗高級將領後，伊朗已以最少十五枚導彈還擊，炸毀美國駐伊拉克基地。其後，外間以為美國會發表殺氣騰騰的戰鬥宣言，誰料特朗普卻在白宮發表「和平宣言」，地球村滿地都是碎裂的眼鏡片！事件似乎已急轉彎，正走向「先撩者賤，後跪者疑」方向。

特朗普竟在大選年大動干戈，外間一度以為他是強悍病發作，圖以戰事救選情，誰料他首次回應伊朗導彈襲擊的官方電視講話，卻是上陣急煞車，聲言伊朗對美軍基地的襲擊沒人喪生、影響很小，而且「伊朗似乎有收手迹象」，所以美國準備「與追尋和平的人擁抱和平」。他的講話就像自說自話，令人摸不着頭腦，更訝異究竟美國葫蘆裏賣甚麼藥？或特朗普到底在打甚麼算盤？

目前事件有三大核心發展，一是美國民意及特朗普選情，二是環球資產市場的發展，三是中東形勢的發展。特朗普的最新表態，顯然受到這三大發展的影響與制約。

美國雖擊殺了伊朗的高級將領，但亦點燃了美國人的安全危機炸彈，在伊朗聲言不排除「發動對美國本土的攻擊」後，美國有民調顯示超過五成受訪美國人不認同美軍的擊殺行動，且對此感憂慮。事實是，特朗普還沒聽到強悍殺敵的掌聲，已因搬起的石頭太重而彎了腰，兼砸傷了腳。何況，特朗普說伊朗有收手之勢，根本是欺騙美國人的大話！事實是，伊朗說過正研究十種以上的報復方法，哪一個都能令美國不好過。

而且美伊如今的局勢，已不是特朗普及美國可以掌控，或踩煞車。俄羅斯領袖普京日前已赴敍利亞、日本首相安倍晉三亦一度提出要赴中東，連陷罷工危機的法國總統馬克龍也與中東世界的領袖通電話，其他或明或暗的國際勢力都在介入，特朗普點火後竟想抽身撤退，似乎癡人說夢，同時也疑團重重，不宜輕信。