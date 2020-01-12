香港的工會發展，在現今激烈甚至極端的政治對立氣氛下，可能被推入一個或偏離初心和道德的刀鋒口上，筆者作為一個工會工作者，都想在此說出一些看法。

香港的工會發展狀況，長久以來都有不同的政治背景，有愛國愛港背景如工聯會、有泛民背景的、有親台背景的、也有一些公務員工會的，包羅各行各業，覆蓋不同社群。縱然各工會持有不同背景立場，但工會成功背後的道理大概是一樣的，其中關鍵的信條是：成立工會是為了工人權益，為工人服務，為團結最廣泛的工人階級。

筆者較早前出席汽車交通運輸業總工會的百周年紀念活動啟動禮，除了見到工會百周年主題的巴士、小巴和的士外，也樂見工會薪火相傳，適值老、中、青三代工會人出席活動。工會此間的百年經歷，回歸前受盡港英政府打壓，回歸後面對其他工會的競爭，風雨中見證工友的認同，為行業的維權和發展工作卓有成效，發展壯大至今超過三萬會員，就是最佳的證明。

相比一些百年老會，近月來因反修例風波下而催生出來的一些新工會，卻為香港工運發展路上蒙上一層陰影。反修例風波打擊各行各業，令打工仔權益直接受損，但最近那些新工會之言論，政治立場先行，為黑暴開脫，倒果為因，令人瞠目結舌。

以受修例風波影響最大的港鐵為例，鐵路系統受損，不但令港鐵員工的工作量倍增，每天更受到安全威脅，甚至因此受傷。但某間新成立的工會竟稱不介意破壞港鐵行為，又批評港鐵提早關站停駛是令事情激化的原因，而無視乘客和員工安全的考慮；又有一間新成立的醫護人員工會，只質疑為甚麼警方在伊利沙伯醫院附近一帶發放催淚彈，但卻對暴徒的所作所為視而不見，更在醫院舉辦政治性示威，令部分病人和員工感到壓力；又有某新成立的公務員工會扭曲政治中立原則，經常自製白色恐怖，指政府內部打壓公務員發表意見的自由，但事實上該會主席最近卻升官發財。

另外一批反對派號召成立的新工會，更標榜七個人可以成會，根本沒有打算認真經營，擺明車馬衝着一會一投票權的選舉制度，特別是六十席勞工界選委或可影響特首等等選舉事宜；又或以旗海戰術，發起以阻礙別人上班為手段的偽罷工包裝，一切只為奪權，但卻無視勞工基層的水深火熱。特別是那攬炒策略脅迫政府的後果已開始浮現，百業蕭條，聖誕及新年等節假日的市道仍未見起色，相信農曆新年後企業倒閉潮、失業潮將現。

且看這些政治先行的操作手法，或者在風風火火的政治氣氛喊喊口號，能博得一些關注，或者能令政治立場相近的人圍爐取暖，但經驗告訴我們不知多少這類工會，當熱鬧過後，大都無以為繼，甚至無疾而終。說到底的是立場先行必然脫離客觀，脫離客觀也將脫離僱員長遠的實際利益，畢竟大多數員工也不希望一個過分政治化的工作環境，他們希望同事關係和諧，爭取過程中與資方保持良好的互動關係，有着互利共贏的局面。