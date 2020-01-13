功夫茶：黑色新春無氣氛　市道慘淡愁過年

時光飛逝，眨眼間，仲有唔夠兩星期就係農曆新年，所謂「一元復始，萬象更新」，新年應該令人睇到新希望。可惜啊，剛過去嘅黑色聖誕和元旦長假，旅客過門不入，餐飲零售大受打擊，講開都一殼眼淚。功夫茶相信，喺烈火暴行持續下，港人過年也只能如王小二過年，一年不如一年！

各位街坊，社會動盪，民心難安，嚟緊嘅黑色新年，試問又點會有氣氛呢？今年除夕煙花匯演取消咗，皆因黑暴未平息，旅發局就話驚大量人群聚集，恐生意外，改咗個乜鬼升級版「幻彩詠香江」再加個「胡混大抽獎」，搞到市民一肚氣。呢個政府至叻好事變壞事，派錢派到天怒人怨，搞大抽獎又係一鑊泡！問你服未？

嗱，既然黑暴陰影無處不在，咪畀功夫茶估中，年初二煙花恐怕又冇行，維港上空或者又係得「幻彩詠金鼠」！之但係，大鼠戊肝又死人喎，唔老利！金鼠都好難令市民笑逐顏開咯！唉，今個黑色新春，乜都失色，年宵市場又唔設乾貨攤位，連最大嘅維園年宵都乏人出價競投，最大熟食檔往年以天價租出，今年只以二十萬個大洋成交，貼近底價，連年宵市場都冷風吹，試問市民有何心情辦年貨？今年大家過春節，仲唔係眉毛掛豬膽，苦在眼前？

講開過年，若然「一入新春萬事如意，國恩家慶人壽年豐」，家家戶戶都會買賀年花，屋細嘅就擺兩盆水仙，幻想吓「含香體素欲傾城」，都幾陶醉㗎！而大戶人家尤其做生意嘅，就梗係買棵大桃花，皆因「紅桃」與「鴻圖」諧音也。但今年市道差成咁，仲邊有心機插棵桃花好過年吖，插條毛就可以！記者訪問旺角花墟店主，話半年來生意勁減九成！而種植桃花嘅花農都話受社會氣氛影響，銷情不樂觀兼唔敢加價，可想而知民生多艱，年花都少人吼！

再講啊，拜年送禮，生果籃係大路，記者訪問油麻地果欄，檔主都大呻生意下挫。至於逢年過節，酒樓嘅公司春茗、團年飯都一早訂滿，依家經濟凋敝，再冇呢支歌仔唱！即使上環一帶嘅海味店，貴價食材如遼參、花膠、鮑魚、金蠔等都銷情大跌，加上內地客少咗來港，昔日「食豪啲」嘅場面不復見矣！

一場黑暴搞到香港雞毛鴨血，創傷後遺症多籮籮。有議員建議每人派一萬個大洋刺激消費，廢官又話驚財赤逾千億元，之但係硬推倒錢落海嘅「明日大嶼」又唔見肉赤。有咁嘅政府，港人新年點會快樂呀？所以話，禮賓府嘅璀璨桃花，映紅一室春意，僅林鄭一人獨賞咋！