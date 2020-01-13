正論：財會撥款大塞車　玩弄政治害民生

搗亂，失敗；再搗亂，再失敗，直至滅亡。反對派政客向來以政治凌駕一切，並以拉布、流會等手段癱瘓議會，繼日前立法會大會流會、延長產假的條例草案隨時胎死腹中後，立法會財委會同樣面對議案大塞車的情況，危及經濟民生。香港在這幫垃圾政客不斷搗亂下，恐怕很快就會徹底滅亡。

眾所周知，立法會去年七一被暴徒破壞殆盡，好不容易捱至十月復會，但單是財委會選正副主席已消耗了多個會議的時間，以致財委會至今開了十九次會議，僅通過四項民生工程撥款，以及去年公布的紓困措施，涉款只有約五百五十多億元。目前仍有四十九項議案等待審議，合共涉款逾七百五十億元，包括三十二項上年度會期內未討論而順延的項目，餘下則為本年度獲工務小組委員會通過的項目及公務員加薪等。

可以看見，堆積如山的議案大都是不涉政治的民生工程，例如元朗橫洲公營房屋發展工地的平整及基礎設施，又如校園擴建工程、雨水排放系統改善計劃等。偏偏反對派仍然從中作梗，特別是公務員薪酬調整項目因為包括為警隊加薪，遂成為他們千方百計阻撓的目標，結果所有議案一延俱延。反對派政客甚至藉着規程問題拉布，最終財委會浪費大量時間處理及否決其動議，自私自利，莫此為甚。

更不必說，反對派動輒吵吵鬧鬧，日前才有政客以「太監」大罵財委會主席陳健波而被逐出議事廳，益發顯得文明議政失效，立法會淪為鬥獸場，「垃圾會」都不足以形容。事實上，今屆立法會會期在本年七月便會結束，未及審議的議案便會作廢，需待下一屆立法會重審，牽一髮動全身。陳健波坦言財委會不加會不可能完成審議，問題是，即使建制派願意超時工作，反對派又是否願意合作呢？一旦加會又是在拉布流會之中虛耗，除了浪費公帑，又有甚麼意義？

說來可悲，香港飽受反對派煽動的黑暴蹂躪，經濟蕭條百業不興，基層小市民活在水深火熱之中。尤其是工務工程撥款一直無法審議，建造業工人手停口停。所謂斷人衣食猶如殺人父母，反對派幹的正是殺人父母的勾當，奈何仍有市民支持這些有破壞無建設的政客，致使他們變本加厲，有恃無恐。自作孽，不可活。香港競爭力跌跌不休，別說早被新加坡爬頭，就連深圳、澳門也不如，繼續沉迷政治鬥爭，很快就可以和「難兄難弟」台灣看齊，最怕本港大學畢業生人見人怕，根本沒有企業肯請，連台灣大學生的「22K魔咒」也不如，除了上街搞破壞，再也沒有第二條出路。

說到底，羅馬不是一天建成，毀掉只需一天。一個城市一旦染上政治病毒，注定沒有前途可言。香港的輝煌已是上世紀的事，當內地早就不搞文革一套，偏偏港人樂此不疲，自毀長城。今年又是立法會選舉年，港人再不擦亮眼睛，再不清醒腦袋，繼續選出為反對而反對的代議士，香港只能不斷沉淪，直至滅亡。