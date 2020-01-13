神州觀察：台灣大選塵埃定　海峽又恐浪翻騰

台灣大選塵埃落定，民進黨蔡英文最終以超過八百萬票勝出選舉，並大幅拋離國民黨的韓國瑜及親民黨的宋楚瑜，成功連任總統。而於同日進行的立委選舉中，民進黨亦順利取得過半席位，意味該黨可繼續全面執政，及更有利推動「台獨」進程，兩岸關係勢會更趨緊繃，台海隨時再掀惡浪。

正如蔡英文於勝選後談及兩岸未來關係發展時，強硬表明台灣將持續強化民主防衞機制，及建立足以保衞台灣的軍事力量；面對大陸的文攻武嚇，步步進逼，台灣絕不會屈服；又表示不會接受大陸提出的「一國兩制台灣方案」，要求北京放棄對台武力威脅，希望雙方能在「和平、對等、民主、對話」的情況下，坐下來具體談。

其實，「坐下來談」一直也是北京的主張，過往並以不同方式渠道與國民黨及民進黨執政當局「談」過，而北京亦早已為此開出條件，就是雙方必須在認同「一中」原則及「九二共識」的基礎上才有得談，這也是北京對台政策的根本底線。惟蔡英文自一六年上台後始終奉行親美政策，屢屢強硬表態拒絕上述條件，並在台灣全面實行「去中國化」操作，不斷挑起兩岸對立情緒，又妄圖以武拒統，以致兩岸關係持續惡化，和平空間愈來愈小，對話的大門基本已經關上。

民進黨當局處處針鋒相對的做法，亦迫使北京的對台政策日益轉趨強硬，並從政治、經濟、軍事多方面施壓，進一步壓縮台灣的生存空間；以致和平統一的機會愈來愈渺茫，大陸從民間到軍方要求武統台灣的呼聲日益高漲，甚至出現了不同版本的所謂「武統時間表」。尤其是大陸領導人早前喊出了「祖國必須統一，也必然統一」，將之列為實現「中國夢」的必然要求，台灣當局對此不能再抱僥倖心態，而需意識到有些事乃是大勢所趨，若果和統無望，武統便只是時間的問題了。

遺憾的是，台灣的民進黨當局對兩岸政策愈發帶有敵意，所謂的「心靈契合」更難達致，加上《反滲透法》推出在即，形同火上加油，隨時刺激北京作出更強反制，勢令夾縫中求存、淪為中美博弈棋子的台灣社會陷入更加動盪不安的境地。

輿論認為，蔡英文此次能夠成功勝出，除了得到美國的加持，便是歸功於炒作「一國兩制」議題，過度渲染恐中亡台情緒，及利用香港反修例風波、吃「人血饅頭」等手段奏效，此役更是一場巨大的逆轉勝。但別忘了，早前的台灣「九合一」選舉，導致民進黨大敗的主要原因，正是當局長期只識操弄政治議題而罔顧民生，民眾不得不用選票作出懲罰。台灣當局若繼續這樣搞下去，難保不會再被民眾拋棄。