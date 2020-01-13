世界視線：伊朗誤炸民航機　大好形勢變被動

伊朗為報復軍頭蘇萊曼尼被美軍暗殺，襲擊美軍在伊拉克的軍事基地，美國總統特朗普最後關頭「服軟」，避免將事態進一步升級。德黑蘭狠狠摑了山姆大叔一巴，對方「打不還手」，可說是贏了漂亮的一仗。只可惜留了一條尾巴，伊朗軍方承認，錯誤擊落烏克蘭航空公司客機，造成一百七十六人死亡，令伊朗陷入被動。

本來，美國在非戰時期擊殺伊朗軍方將領，加上特朗普一度威脅要轟炸伊朗文化遺址，益發顯得美國人不講道理的霸權作風，令伊朗得以佔據道德高地。在外交領域上，在暗殺蘇萊曼尼後，美國的盟友大多保持安全距離，連以色列總理內塔尼亞胡也強調，暗殺蘇氏是「美國內部事務」，千萬別拖以色列下水。

反觀伊朗，四出尋求包括中國、俄羅斯以及土耳其等國的支持，在核協議問題上，儘管德黑蘭揚言退出核協議，但仍未放棄跟英、法、德等簽署國進行溝通的努力。然而在擊落烏克蘭客機一事上，德黑蘭當局進退失據，起初還堅持是「機件故障」所致，後來才承認是誤判客機飛向革命衞隊「敏感設施」，錯手將之擊落。

今次誤炸除了導致六十多名加拿大公民死亡，亦有八十多名伊朗人罹難，德黑蘭街頭出現大規模反政府示威，抗議政府隱瞞事件，有人甚至喊出最高精神領袖哈梅內伊下台的口號。如果說國內燃油價格高漲、經濟環境惡化，當局可以歸咎於「美帝打壓」，甚至藉機營造國內共識，槍口一致對外反美，但今次誤炸事件，卻很難把帳算在老美頭上。最諷刺的是，伊朗當局宣稱襲擊美軍基地，殺死八十名「美國恐怖分子」，查無實據，「精神勝利法」的意味甚濃，八十多名同胞罹難，卻是無可推諉的事實。

眾所周知，攻擊民航客機是國際大忌，萬一被認為有意為之，肯定會面臨國際社會制裁，屆時德、法等國亦肯定不會為伊朗當局說話。這亦是為甚麼伊朗當局急忙補鑊，容許包括美國等的專家參與調查，軍方及政府高層會否有人因今次事件被「祭旗」，是德黑蘭能否平息國內外不滿的關鍵。