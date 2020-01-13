台灣總統選舉，民進黨的蔡英文勝利連任，且以逾八百萬票勝韓國瑜的五百多萬票，差距巨大；立委方面，雖國民黨比上屆表現為佳，民進黨仍佔過半數。行政立法俱在民進黨的掌握中，四年之後又再四年。

民進黨選戰主調是主權與拒中，實是不明言的台獨。即使激進的「時代力量」得票不如前，同樣地親民黨及新黨均落敗，選舉所反映出來的民意是傾向台獨，比以往的不戰不統更進一步。以蔡英文政府這一屆政績低劣，台灣經濟停滯不前，選情集中於拒中的政治，經濟變成次要。這與大陸過往無論在國策或對台政策方面，過於側重經濟而忽視政治，恰作對比。

以台灣經濟之弱於大陸，也依賴大陸，民進黨要爭取選戰勝利，便不可能以經濟掛帥，讓與大陸關係較佳的國民黨更佔優勢，借與大陸經濟合作來取得政權。它只能逆其道而行，不談或少談經濟，全力集中於民主、主權和反共拒中的意識形態議題，誇大大陸政治的威脅，宣傳民主自由主權可帶來經濟發展和民生改善的關係。既嚇且誘，但都是缺乏現實根據，全賴文宣媒體的「創造」和洗腦式宣傳。民進黨的優勝便是該黨毫無道德原則的捏造假新聞和謊言，來塑造民眾的認知，改變民眾的政治行為，從而借假象取得投票選舉的勝利，選舉便脫離現實的經濟與政治。

今次民進黨的成功，一方面是文宣比國民黨大大優勝；另方面卻是國民黨自身的失敗。蔡英文的得票比率遜於馬英九當年勝選的水平，韓國瑜的得票率卻是低至不足四成，反映出選舉工程過程裏國民黨內爭權鬥的諸多失誤，選舉班子不團結，怎樣能扭轉文宣媒體上的劣勢呢？韓國瑜的政綱還是經濟打拚，不面對台灣與大陸不對稱關係的政治問題，指不出台灣保持現狀的政治出路，便無法應對民進黨主權和拒中的宣傳攻勢。

「韓流」的作用是衝擊國民黨保守的既得利益者與政治思維，二○一八年「九合一」選舉，國民黨大勝是韓流和國民黨青壯一代的努力。可是韓流在地方層次有效，在兩岸關係層次便失去作用，此所以高雄市的立委各席在今次選舉裏國民黨全敗。

今次選舉裏，國民黨保守勢力還在把持黨政，把派別和個人利益凌駕於黨，即使國民黨內部亦不滿意，致使韓國瑜得票率奇低，國民黨基本上沒有應戰的政策、戰略與組織。不過，在不分區立委選舉中，國民黨得票與民進黨相若，也或許顯示民意還在，只需國民黨改革、更新，仍然可以與民進黨抗衡。