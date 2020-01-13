香江府衙公務員事務局局長羅智光表示，截至去年底共有四十一名公務員因涉及非法公眾活動被捕，當中卅一人停職，餘下個案正積極跟進。我們已知今次暴亂中已有涉案教師八十餘人被捕，約是涉案被捕公僕倍數。

而實際上，參與暴亂活動的「黃師」和「黃公僕」恐怕都是人數眾多。大家還記得，暴亂初起之時，香港公僕隊伍就有「異動」，大批「主任」職級的公務員在網上「以工作證晒馬」，並組織大型集會，聲援暴亂且向前線與暴徒苦戰，維護社會秩序、市民安全的警察「打黑槍」，他們一屁股坐在暴亂一邊、坐在反政府一邊。

世界上歷次「顏色革命」、奪權造反的經驗都顯示，只要出現了公僕「揭竿而起」、同情、支持甚至參與暴亂這一步，那就距變天不遠矣，此乃堡壘最容易從內部攻破也。今次「黃公僕」和「黃師」一樣，參加暴亂活動，都屬涉嫌政治上的「職業犯法」。此因公僕是公職人員，是政府一分子，「理應對行政長官和特區政府完全忠誠，對政府的決策絕對服從，竭盡所能履行職責，恪守政治中立」。

這樣的政治倫理和職業道德，在任何國家和地區對受聘的公務員都是一樣的，違背了這些倫理和道德都要受到紀律懲處，這是所有公僕入職第一天起就完全清楚的，所有政府也都會以這些倫理和道德管理公務員隊伍。管得好，就是一支忠誠可靠的隊伍；管不好，就會窩裏反，就會在政治上和管治上出現大麻煩。

香港的公務員隊伍從港英政府走到回歸後的特區政府，因為在自身管治出了問題，在政治中立上出了問題，在香江府衙貫徹「一國兩制、港人治港、高度自治」上出了問題，中央政府未能採取必要的「去殖民地化」措施，未能落實全面管治權，未能在公務員中及時提出必須具有「國家意識」的要求，甚至對香港管治長期愛理不理，公務員隊伍被反中亂港的歪理邪說不斷衝擊蠱惑，他們中的一些人早已將政治中立、職業道德和政治倫理棄如敝屣，一有反中亂港暴起，就奮力投入，以身試法也。