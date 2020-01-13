蔡英文成功連任，意味着兩岸關係將會進一步惡化，也意味着台灣經濟民生將會進一步沉淪，這是台灣人自己的選擇，他們熱衷於搞政治，外人不好置評。而對大陸來說，誰當選分別並不大，民進黨繼續執政，兩岸關係固然不可能改善，即使國民黨再度上台，也不可能改變親美政策，反正藍綠都一樣，大陸沒有甚麼好緊張的。有美國傳媒指蔡英文連任是對北京的「重擊」，未免言過其實。

過去大陸方面總是一廂情願地認為，只要在經濟上不斷向台灣讓利，就可以拉近兩岸距離。可惜事與願違，不管大陸如何釋放善意，台灣當局都不為所動，反而挾洋自重，全面投入美國懷抱充當遏華棋子。如果說蔡英文剛上台時，大陸對她「聽其言觀其行」，現在則已徹底死心，再也沒有甚麼好觀望，只會逐步施壓，不會再給民進黨當局留有餘地。所以，未來幾年台海勢必風高浪急，隨時有不測之險。

蔡英文揚言不會屈服於大陸的「文攻武嚇」，將會建立足以保衞台海安全的力量，這分明是夜行人吹口哨，給自己壯膽。實際上，「陸強台弱」的趨勢只會愈來愈明顯，台灣根本不可能獨力抗衡大陸，其所恃的無非就是美國的保護，但美國從來靠不住，過去可以拋棄台灣改與大陸建交，現在或將來自然也會因為種種原因而離開台灣。有些台灣人總是認為只要向美國交足保護費，安全就有保障，顯然是太天真了。隨着中美實力逐漸拉近，美國不能不有所顧慮，其在台海局勢中扮演的角色將會愈來愈淡化，這是大勢所趨，不以台灣人的意志為轉移。

總而言之，只有確保台海風平浪靜，才是對台灣最大的安全保障，否則不管美國如何保護，台灣都不可能有好日子過。蔡英文當局千萬不要錯估形勢，更不要以為大陸不敢動武，在國家主權和領土完整的大是大非上，大陸根本沒有退讓空間。