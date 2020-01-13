昨日提到香港的律師分為大律師與事務律師，大律師及法官二十一世紀還要像英國古代戴假髮穿黑袍，與世界各地文明進程背道而馳。法官與大律師出庭時戴假髮穿黑袍，是開埠超過百多年的傳統，豈止五十年不變，據稱象徵法律神聖，人間的審判必須倣效公正的上帝，令人對法治起敬畏之心。香港有一批人極力保留這殖民地傳統，聲稱是代表司法獨立，理由實在牽強，若司法獨立要靠一頂假髮來維繫，重要性又有多大？

環看全球，律師大部分都只是靠襟章識別，既方便又簡單，英國多年前曾有民意調查，主流反應是不喜歡法官戴假髮，給人高高在上的感覺，階級觀念太嚴重。香港殖民地陰魂不散，在中國領土內出現假髮大狀及法官，明顯格格不入，亦證明人心未回歸，專業領域充斥港英舊人。一國兩制，五十年不變，不但馬照跑舞照跳，原來還包括律師假髮照戴，實在令人慨嘆。

司法獨立這個概念本身在運行上，近年已經極具爭議，要靠衣飾道具去表現，更加令人摸不着頭腦。美國沒有司法獨立嗎？法庭推翻行政命令案件多不勝數，律師的自由度甚至令人感到過分寬鬆，在世界說第二，沒有人敢說第一，同樣是前英國殖民地，美國證明了要靠道具來證明司法獨立，是多此一舉。

英國已經由日不落帝國淪為日落帝國，連脫歐也搞到一團糟，從前大哥現在要仰昔日小弟美國的鼻息，以前那一套制度或許曾有輝煌的年代，但經不起時代的巨輪淘汰，應該放進博物館供人回憶，而不是繼續窒礙社會進步。香港還有人留戀殖民地遺留的一套，其實是想顯示自己與別不同，一頂假髮代表身份，操生殺大權。一國大於兩制，香港與內地制度接軌是遲早的事，兩地法律制度有這樣大的鴻溝，屢次造成爭議，應該提早檢討，以免將來過渡時產生更大的矛盾。