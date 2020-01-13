早前政府陸續發放去年的一些統計數字，顯示暴亂為香港整體經濟表現帶來負面影響。例如去年九至十一月，失業率為百分之三點二，餐飲服務業失業率更升至百分之六點二，創八年新高。零售、住宿等旅遊相關行業亦為三年以來高位。

社會事件加上連串暴力衝擊，大大減低旅客來港意欲，亦令本地消費銳減。零售業銷貨量在第三季按年大幅下跌近兩成，十月份跌幅仍然龐大；第三季食肆總收益按年實質下跌逾一成三，是自○三年沙士以來最差；訪港旅客人次的跌幅在十月擴大至近四成四，酒店房間入住率平均只有約六成。

其實我們上街已可以看到明顯的經濟衰退迹象，街上看到吉舖多了，空置後遲遲未見有人承租；就算是大型連鎖店，都暫時停止擴張計劃，等社會情況好轉才再考慮；有地產經紀說，有些小型零售店主就算本來承租了舖位，甚至已開始裝修的，也因為對前景不看好而退出，寧願撻訂。

旅遊業更是一片愁雲慘霧，內地來港旅行團數量急降，旅遊巴士司機要轉行，本地導遊叫苦連天。看昔日遊客集中地如尖沙咀廣東道，店舖外面的長龍久已不見，連自由行旅客也少來了。我的鄉間親友說，過去約一個月來港一次，採購日常用品，順便消費，現今寧願改用內地產品算了，避免來港被人辱罵追打，就算必需品如嬰兒奶粉之類，或改買內地進口貨，或轉去澳門購買。其他國家地區的遊客呢？大家都從傳媒得悉香港發生動亂，來港旅遊可免則免，參加產品貿易展覽的外商也少了，因為要避開香港動亂、繁盛地區的警黑大戰等，可不來便不來了，改為純靠互聯網看辦交易。連居住外國的親人也暫停來港，等暴亂平息再來。

旅遊、零售業的銷售及就業率大幅下跌，餐飲業更一蹶不振。這些行業雖對本地生產總值貢獻有限，卻提供大量就業機會。如這些行業萎縮，相信失業率會持續上升。

聽在大機構任職高位的朋友說，他們對僱用新一代大學生有疑慮，怕他們抱着衝擊為先、工作次要的態度，有大事時寧願告假曠工也不會放棄上街；也怕他們事事習慣爭論反抗，不遵守機構規矩，日後難以駕馭。

經濟衰退，失業率高，部分行業收縮裁員，找工作已經困難，再加上有些機構對新一代大學畢業生的工作態度有所保留，看來這批參與「反修例」運動的學生可能面對失業困境。他們過去一直高喊，如果政府不全部答應他們的訴求，寧願「攬炒」。看來社會經濟不景已成定局，年輕一代失業無可避免，他們正是「求仁得仁」了。