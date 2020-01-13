一年多前，被譽為「一人救全黨」的國民黨韓國瑜在寶島掀起韓流旋風，帶挈藍營在縣市長選舉收復失地，他亦再下一城參選總統。一年多後的今日，台灣大選塵埃落定，民進黨蔡英文高票連任，韓流旋風失效，國民黨主席吳敦義為敗選引咎辭職，這個百年老店再次陷入搖搖欲墜的局面。

自蔡英文上台開始，民進黨便全力追剿國民黨，黨產全被凍結，務求要藍營永無翻身之日。另一方面，蔡英文全力政治酬庸，徇私枉法的醜聞比電話簿還厚，年金改革、修訂《勞動基準法》、全台大停電等更令其民望直插谷底；而兩岸關係更是其致命硬傷，台灣經濟在其執政四年沉疴不起，斷交國愈來愈多，早就民怨沸騰。此時韓國瑜突然殺出，淡化藍綠政爭，強調拚經濟，令人眼前一亮，要是大選在一年前舉行，入主總統府的早就是這位禿子了。

然而政治一天都嫌長。民進黨處心積慮勾連港獨，為反修例黑暴出謀獻策，終於收穫成果。但見蔡英文整場選戰都利用香港為其助威，擺出反中拒共的姿態，再次成功騙得選票。只是未來四年兩岸關係必然更為倒退，台灣只能進一步抱着美國大腿，惟美國口惠而實不至，除了要台灣做冤大頭購買二手軍備，口頭擺擺姿態，根本不會為台灣經濟着想。當地民眾寄望新一屆政府搞好經濟，提高競爭力，幾可斷言只是緣木求魚。

很明顯，民進黨的成功在於再次攪動恐共情緒，將「九二共識」和「一國兩制」畫上等號，國民黨未能在這骨節眼解釋清楚，只能被撳住打。隨着中國大陸國力日盛，西方社會不斷妖魔化，這年頭但凡打出「反中拒共」的政客，政績再爛都必有斬獲。都說港台是難兄難弟，按此勢頭觀之，今年立法會選舉建制派隨時全軍盡墨。

至於國民黨如何翻身，可能要寄望蔣萬安等新生代能否為該黨帶來改革，韓國瑜則跨過罷免市長一關再算。