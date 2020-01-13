台灣總統選舉，傳聞得到中共支持的國民黨候選人韓國瑜一敗塗地，競逐連任的蔡英文贏得八百一十七萬票，破歷史紀錄。此役戰果乃意料中事，正如本欄一直強調，謀劃政治者不通天道、地道、人道，其不敗者幾稀矣。

中共與國民黨相中韓國瑜，那是從一開始就錯的決定。從天道觀之，此人與台灣氣運不合，去年二月十一日，韓仍人氣高漲時，筆者就在此地指出，台灣是「弱火必得靠木或其他火助生……歷任總統的姓氏，分別為蔣、李、陳、馬、蔡，除馬屬火外，其餘都屬木。」而韓姓在五行上非木非火，成功機會自然低人一籌。

況且，世運陰陽互易，如今是喜弱惡強，韓國瑜相對於蔡英文曾是弱者，故其時的民望韓高蔡低。但自從韓被指是中共代言人，有了強大靠山後，蔡反而成了較弱的一方。這年頭，人們都愛鋤強扶弱，為政者又豈能逆勢而行？

從地道觀之，但凡島國之人都有強烈的危機感，向心力強，不易屈服於強權。元朝的蒙古人在陸地上幾乎戰無不勝，但出征日本，倭人卻不肯就範，竭力抵抗，蒙古人最終無功而還。過去一年，中共曾派戰機環繞台灣飛行，也派航母越過台海中線。這種武力威嚇對於其他地區的人是否奏效，我不敢說，但對於大島中人，則這樣做反倒會激起他們的團結之心。假如中共真想助國民黨一臂之力，那就叫幫倒忙。

天助者猶得自助，最重要還是以人道觀之。筆者曾打趣地說，我該是香港評論界中最早「唱淡」韓國瑜的人，哪怕在他聲望如日中天時，仍不改初衷。事實證明，韓國瑜只是一個浮滑的政壇小丑，莫說管治整個台灣，就連小小的高雄市，他出任市長後也管不好，寶島二十二個縣市長中，他的民望排名最末。奈何好些人都沒眼光，竟選出一位劣將來出賽。