內地日前公布武漢肺炎病原體屬新型冠狀病毒，亦證實發生首宗死亡個案，衞生防護中心日前再度向內地部門索取病毒基因圖譜，因為有咗基因圖譜，有助知道快速測試結果，惜仍未獲回覆，直到昨日部門才將圖譜交給世衞。

港大微生物講座教授袁國勇在記者會上，被問及向內地索取新型冠狀病毒基因圖譜嘅進度時，佢就咁講：有啲嘢係人哋㗎嘛，唔係你㗎嘛，唔可以逼人畀你咁冇禮貌。冇錯，有啲嘢要尊重「一國」，亦要尊重「兩制」差異。

之不過，「隱瞞是最恐怖病毒」，既然有病毒基因圖譜，武漢肺炎已斷定屬新型冠狀病毒，正如「功夫茶」話齋，內地必須要透明通報，有新病毒出現，已經唔再係武漢嘅事，而係關乎世界嘅大事！更加要開誠布公，以造福全人類。老朽深感「功夫茶」此種胸襟，有「大同」之思想：貨，惡其棄於地也，不必藏於己；力，惡其不出於身也，不必為己。誠然，內地要速公開基因圖譜，不要港府三催四請。

當然，山不來就我，我就去就山。食衞局局長陳肇始向來予人好整以暇，凡事慢三拍，佢自己唔主動去武漢走一趟了解疫情同埋去索取有關病毒基因圖譜，於是就派食衞局副局長徐德義率團，並獲國家衞健委安排，去了解武漢肺炎病例群組個案情況、防控措施等，交流吓經驗，總好過等運到。

內地有學者公布一宗武漢肺炎個案嘅病毒基因排序，本港專家經新病毒基因排序，發現與沙士類病毒近八成相似；根據基因測試結果，現時本港所有懷疑個案均對新冠狀病毒呈陰性反應。不過，專家警告切勿掉以輕心，皆因武漢肺炎係沙士「親戚」，有機會趁農曆新年、趁內地春運高峰期，「登上」飛機或高鐵傳播。嗱！冇靈魂政府切記要做好應變措施，專心一意做好防疫工作，咪等到惡疫齊齊殺到埋身，屆時又好似倒瀉屎咁！