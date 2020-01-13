美國擊殺了伊朗第二號人物蘇萊曼尼後，「斬首」行動迅即引爆美伊戰爭風雲及中東危局，短短幾天，國際局勢已風起雲湧，研判今次事件，可說是一個美國價值左右世界的好範例，在美式價值及輿論壟斷下，伊朗及中東人民的聲音被徹底淹沒，連一代軍事強人的功過也被扭曲。

持美國及西方價值觀者對蘇萊曼尼的稱謂是「軍頭」、「實權人物」或「邪惡捍衞者」，從中可看到其厭與懼，網上資料有不少，大都是他少小參軍，後加入革命衞隊，又被指策劃暗殺沙特阿拉伯駐美國大使，遭美國列為恐怖分子等，總之，他的形象是美國與美國安全的威脅。

但是，走出美國的視線，伊朗人及中東世界如喪考妣的傷痛，數以百萬計人民參加悼念會，甚至因此觸發人踩人慘劇，奪走最少五十條性命，他們憶念的是這名被暗殺的伊朗將領曾經保家衞國的貢獻。在兩伊戰爭，甚至對抗伊斯蘭國的恐怖擴張上，一度贏得西方媒體稱譽，指他是中東最有影響力的戰地指揮官和軍事戰略家。

其實，蘇萊曼尼最為伊朗人愛重的是他領軍對抗極端恐怖組織伊斯蘭國（IS）的連場戰爭，正如伊朗著名作家對蘇萊曼尼的頌讚，指他「修建了一座抵禦IS血腥攻擊的強有力大壩」，庇護了萬千生靈及陷於戰火的伊朗人。這樣的一個傳奇被暗殺，難怪伊朗人認為美國的行動是血腥及挑釁的大罪！

很多人不知道、或不願意相信，過去半個多世紀，美式價值早已滲透並洗腦了大半個地球，方法是透過美國及盟友的媒體、軍事力量及國際組織，或美式文娛產品如電影、紀錄片等傳播，甚至美式智庫及基金資助的海外策反宣傳與活動，上述行動植進了美式價值，它主宰了美國對外的一切正邪定義，像過去的邪惡軸心國指摘便是一例，當價值觀及正邪被界定後，美國的過火行為也被合理化了。誰為正邪定分界？值得世人多看多想。