素有英國「王室壞孩子」之稱的哈利及其夫人梅根日前突然宣布，放棄王室高級成員身份，並尋求財政獨立。據報道，不管是英女王伊利沙伯二世，還是王儲查理斯和兄長威廉王子，事先均不知情，女王大感憤怒，下令王室團隊在數日內尋找可行的解決方案。

自跟藝人梅根結婚後，哈利王子跟王室漸行漸遠，除今次在放棄身份一事上大搞突襲，兩口子發聲明力數英國小報罪行，並將部分告上法庭，也是繞過女王派在他們身邊的工作人員。哈利跟兄長威廉的關係轉差，也常成為媒體津津樂道的話題。據報道，哈利夫婦日前已離開威廉夫婦籌辦的慈善基金會，自己「另立門戶」。

有評論指出，哈利跟梅根的關係中，以後者為主導，哈利淡出王室的決定，很大程度上是聽從夫人的主意。情況有點像搖滾天團披頭四樂隊在七○年宣布解散，很多人將矛頭指向樂隊創辦人約翰連儂的太太、日籍藝人大野洋子。有趣的是，英國媒體普遍對梅根持負面態度，認為她破壞王室體制；而美國媒體則認為英國王室老舊保守，對像梅根那樣的少數族裔且曾離婚的女性不能見容。

當然，哈利跟王室的關係，只有他自己知道，但正像樂隊成員隨着年齡漸長，彼此在價值觀上的分歧，只會愈來愈明顯。哈利愈來愈不甘於擔任傳統的王室成員，而將自己打造成擁抱進步價值觀的名人兼意見領袖。眾所周知，哈利伉儷對全球暖化問題發聲不遺餘力，高調張揚的作風，跟兄長威廉形成強烈對比，哈利夫婦跟整個王室格格不入，分道揚鑣可能只是時間問題。更有甚者，哈利的叔叔安德魯王子捲入富豪性醜聞，重創英國王室形象，可能亦是哈利選擇淡出王室的其中一個原因。

談到安德魯王子，他於去年底被迫宣布暫停執行王室職務。當時就有分析指出，安德魯的醜聞將加快王儲查理斯「王室裁員」計劃的步伐，透過減少成員執行公務，節省相關津貼。事件影響所及，安德魯的兩名女兒比阿特麗斯及尤金妮公主，都會被安排出任非公務王室成員。

然而主動「裁員」是一回事，有王室成員主動求去，卻是另一回事。更何況，哈利王子在王位繼承順位中，排名第六，比安德魯排名更前，震撼程度也更高。有趣的是，就在哈利夫婦要求「財政獨立」之際，即傳出王儲查理斯將對哈利「閂水喉」，停止發放「零用錢」。目前哈利夫婦的收入當中，九成半來自查理斯的康沃爾公國。當地民調亦顯示，多數人支持哈利夫婦淡出王室的同時，逾三分之二受訪者認為，哈利夫婦不應再收取查理斯任何資助。

這也反映英國民眾對王室成員的要求，既然接受納稅人供養，在一定程度上就是「公共資產」，所享有的隱私權，較一般民眾為低。他們無法理解，為甚麼民眾要花幾百萬鎊，為哈利夫婦別墅的裝修買單，但他們想見證阿奇小王子的洗禮儀式，卻被拒諸門外。

凡事有得必有失，哈利真想無拘無束做回自己，就不能老攬着王室成員的特權，而是老老實實當「庶民」。