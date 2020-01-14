正論：經濟深陷無底洞　減薪潮禍及交通

近七個月以來，香港市民問得最多的問題，應該是暴潮何時方休，社會亂得不能再亂，經濟卻像墮入無底洞深不見底，各行各業深受其害，減薪裁員浪接浪，唇亡齒寒，相信很快市民會改問，何時殺到自己身上？

旅遊業及零售業是最早受社會風波影響，旅客減少，市面吉舖處處，賓館料在新春後紛紛結業。人流少了，交通運輸業也撐不住了。經營港澳噴射飛航的船務公司在農曆新年前傳出減薪，高薪員工薪金減幅更超過一成，近千人受影響，被批評在歲晚減薪做法「冇陰功」，變相逼人辭職。

同一日內亦傳出國泰航空繼去年削減部分航班，今年考慮鼓勵員工放無薪假，假期可達一個月，目標主要是機組人員。國泰巧言辯稱藉此發展員工公餘的其他興趣，保持均衡的生活方式云云，卻對於裁員、縮減航班及削減人手的數目三緘其口，顯然是欲蓋彌彰，把管理不善的後果都推往員工身上。

海空交通工具都面對客源減少，需要減少薪金支出，陸上交通工具也難獨善其身，千方百計控制成本，與九巴同一集團的陽光巴士，提供非專營巴士服務包括為旅行社及學校包車，早前被指突然改變司機薪金的計算方法，工資由原本接「柯打」改為時薪計算，因而令司機收入大減逾三成，變相「多勞少得」，又是經濟逆境下的畸形現象。

面對經濟逆境，客源減少，又不敢加價，營運商惟有向自己員工「開刀」，而擁有專營權的公司卻把減少的收入，由市民來「埋單」，逆市加價，兩電率先加價，幅度驚人，掀起其他公共服務商跟風，港鐵、城巴、新巴及天星小輪等大眾交通工具相繼提出加價，這些都是獨市生意，乘客可謂肉隨砧板上，不搭港鐵，避不過要搭同樣加價的巴士，可憐的乘客本身亦是打工仔，隨時面對失業減薪之餘，交通費又年年加，節衣縮食，娛樂費用自然慳得就慳。

旅客不敢來了，本地人不想來消費，兩大主題公園都面對收入大減，影響擴展計劃，迪士尼二期擴建無期，而香港政府全資擁有的海洋公園在二○一八至一九年度錄得五點六億元的虧損，上升逾一倍，並預料本年度的虧損將擴大至超過六億元，而且欠債達八十七億元，無能力償還，今年內將耗盡現金結餘，早已實施多項節流措施，包括停聘非緊急及必要職位、鼓勵員工申請自願無薪假期或提早退休，以及取消年度薪酬調整。同時亦向政府要求撥款超過百億元，擴建成七個主題區，園內設施將增至一百零二項，希望吸引旅客重來。

經濟不知伊於胡底，財爺都預計年度財政收支破天荒出現赤字，正是泥菩薩過江，自身難保，資助海洋公園如同無底深潭，還有迪士尼這個大包袱，政府理財無方，未來數年都難以樂觀。各行各業只有公僕可以在僱主蝕錢之下，依舊年年有人工加，公餘確實可以發展興趣，便是加入示威行列，食碗面反碗底，亦不怕被炒，這是他們的幸運，還是納稅人的不幸？