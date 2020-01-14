神州觀察：利益鏈條難斬斷　金融腐敗查不絕

內地金融領域反腐動作頻頻，中紀委國家監委日前通報，國家開發銀行前黨委書記、董事長胡懷邦涉嚴重職務違法及受賄犯罪遭開除黨籍，並按規定取消應享待遇，終止十九大代表資格，就其所涉犯罪問題移送檢察機關審查起訴。

通報指出，胡懷邦喪失理想信念，背離初心及職責，對中央重大決策部署陽奉陰違，落實中央巡視整改要求不到位，履行全面從嚴治黨主體責任不力，對抗組織審查；又違規出入私人會所，不按規定報告個人事項，利用職務之便與不法商人沆瀣一氣，大搞權錢交易等。

胡懷邦於二○一三年出任國開行黨委書記、董事長，一八年九月遭免職，去年七月因涉嫌違紀違法遭當局調查。有指胡的落台或與甘肅省原省委書記王三運受賄案有關，後者被指收受神秘富商、華信集團董事長葉簡明賄賂，於胡懷邦任交通銀行董事長時從中說項，為上海華信公司入股海南銀行提供幫助；及趁着胡懷邦任職國開行董事長期間，為海南華信公司獲取四十八億美元授信額度提供幫助。

金融領域向來是腐敗重災區，利益鏈千絲萬縷，縱橫交錯，最為典型的腐敗利益鏈就是像這種由金融內鬼、資本大鱷及大老虎級高官組成的「三角關係」。銀行官員大筆一揮，巨額貸款便可通過審批，想貸給誰就貸給誰，國有銀行儼如大鱷們的提款機；加上有金融高管、政府高官從中穿針引線，搭橋鋪路，大搞利益輸送，肥了自己，卻屢屢讓巨額國有資產流失，情況觸目驚心。

正如有業內人士形容，國開行這些年有多少放出去的錢打了水漂，根本難以統計，甚至有說胡懷邦自己亦坦承，放款時就知道有些錢再也無法收回，可見麻木不仁到了何種地步。反而內地一些實體經濟近年左支右絀，發展環境十分不易，向銀行貸款比登天還難，哪怕央行想通過降準釋放資金紓困，亦會被銀行以各種藉口扣着不放，實體經濟只能坐困愁城，等着渴死餓死，對於緩解時下的經濟壓力毫無助益。

其他銀行及金融機構的腐敗情況亦不遑多讓，更有像項俊波、賴小民、劉士余這樣的大老虎作亂，隨時爆發系統性金融風險，可謂牽一髮動全身，對國家安全造成嚴重威脅。是故當局近年不遺餘力加強該領域的監管打擊力度，中紀委國家監委早前並派遣「監軍」進駐各大國有銀行等央企金融單位，殺氣騰騰之下亦揪出不少「靠山吃山」、利用手中掌握的金融資源、權力大搞幕後交易，甚至內外勾結、抱團腐敗的蛀蟲、大蠹。然而斬斷利益鏈談何容易，金融腐敗和其他腐敗一樣，根源還在不受約束的權力上。