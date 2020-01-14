功夫茶：碩鼠豬殼享放題　衞生漏洞敲警鐘

春風拂綠柳，鼠為生肖首。各位街坊，仲有唔夠兩星期，就係金鼠獻瑞嘅新年啦！先同大家講個鼠笑話。某日，四隻老鼠在吹牛。甲鼠：我每日都攞鼠藥當糖食；乙鼠：我一日唔踩老鼠夾就腳痕；丙鼠：我每日唔過幾次大街不踏實；丁鼠：時間不早了，老子要回家遛貓去喇！躲在豬殼嘅戊鼠偷笑：超！我每日唔享受夠新鮮豬肉放題，都唔肯見月亮姐姐一面！甚麼老鼠愛大米，愛你個大頭鬼！

看官，功夫茶呢個笑話，堅㗎！嗱，有網民喺社交網站上載兩條叫人睇咗都毛管戙嘅片段，其中一段但見畫面一開始，一肉檔門外放上兩隻豬殼，其後，有至少三隻鼠爺由豬殼內敏捷竄出，朝後巷方向逃逸！而另一片段，但見拍攝者逐步行近豬殼，說時遲，那時快，但見另一隻碩鼠突由豬殼飛奔而出，暫別呢個溫暖的家！

據悉，現場為筲箕灣一肉檔，睇怕就係運豬工人貪方便，隨意將豬殼放置地上，結果讓老鼠先嘗鮮，待肉檔嘅「肉類分割技術員」分解好隻豬各部位後，開檔營業時，師奶阿太買返去嘅豬肉，已經係「次肉」。有街坊聽聞「老鼠愛享鮮豬放題」後，都話擔心鼠疫爆發，會選擇幫襯有信譽嘅豬肉檔。

其實，講到尾都係食環署管理不善、監管不力！回顧佢哋搞清潔，向來做騷多過認認真真去搞衞生！郁吓就「全城清潔香港運動」，早喺六十年代已經玩呢家嘢。阿哥！清潔運動，冇必要全城起哄，叫高官出來擺吓陣，揸支掃把冇厘神氣！有姿勢冇實際，盞愈掃愈多灰塵！仲有啊！搞清潔，唔通要去高尚住宅區宣傳咩？廢官只要認真搞好鼠患多嘅地區，尤其食肆林立、後巷街市呢啲地方先至係焦點。呢，依家群鼠喺豬殼享受放題，不就是食環署監管不力，致令老鼠可以飽嘗豬殼自助餐嗎？香港鼠患嚴重，全港十八區幾乎淪為「老鼠樂園」，見微知著，不就是「小處」各單位冇監管好嗎？

真係講開都羞家，政府在過去十一年，用咗近十七億元公帑治鼠，而政府滅殺一隻老鼠嘅平均成本高達三千七百個大洋，都真係貴得交關。功夫茶建議廢柴政府推行全城滅鼠運動，市民每捉一隻老鼠，獎五百個大洋！相信效果好過食環署搞紙上談兵嘅「滅鼠三式」。功夫茶警告廢柴政府，全球十宗大鼠戊肝個案，香港獨佔其九，醜出國際；不久前，又有一個十七歲青年病逝，血液驗出大鼠戊肝，佢生前居住荔景邨；而本報近期獨家報道多個公共屋邨爆發鼠患，有關部門若然仲係做佛系信徒，屆時多疫齊發，咁就大檸樂！香港已再經不起人禍折騰，豬年衰到鼠年，一眾廢官醒吓啦！