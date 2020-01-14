產評：新經濟產業崛起　金融配套須並進

「同股不同權」及第二上市公司股份應否納入成為藍籌股，恒指公司今起進行諮詢，預期五月會有結果。事實上，身處資訊科技迅速發展的年代，新經濟產值佔整體經濟比重日大，香港的金融市場配套實有必要與時並進，否則難以吸引資金參與，難逃「陰乾」的命運！

根據條例，恒指公司要求公司至少上市兩年才可「染藍」，但未有就同股不同權股份有明確的納入要求。不過，二○一八年九月美團點評來港上市，繼而是去年十一月另一隻已在美國掛牌的阿里巴巴在港作第二上市，兩隻同股不同權的明星股登場後，市場反應理想，證明新經濟股的投資價值獲市場肯定。

目前的恒指成分股中，金融及地產類佔比重近六成，而資訊科技業僅佔一成，未能反映知識型經濟主導下，互聯網科技及生物科技等新興產業的增長潛力。近幾年全球經濟增長乏力，新經濟股崛起成為資本市場寵兒，偏偏港股在這方面選擇不多，致使市況交投和氣氛每況愈下，內地投資者對港股提不起興趣外，本地投資者也棄捨港股而去，轉攻機會更多的美股。

如今中國在互聯網與通訊科技和生物製藥科技等領域發展領先全球，新經濟企業資金需求大。目前內地已有深圳創業板、中小板，上海亦有科創板，以提供融資平台。去年多家國際公司已將A股納入指數系列，今年內地將進一步開放讓外資參與。偏偏香港的創業板一潭死水，只可說是「非主板細價股集中地」，與「科創」二字拉不上關係；而代表港股的恒生指數，又長期處於舊經濟股佔比大的情況，整體上與全球投資大氣候脫節，「倒米」自是必然結果，肥水流向別人田。

當然，新經濟股難免會存在估值泡沫，若大量納入恒生指數，會否令日後指數波動大增，變相加大市場風險。這憂慮也是合理，但卻不能視為推動恒生指數多元化改革的阻力。能否在股東持股、盈利要求、佔比限制等方面研增納入條件，以釋疑慮，值得探討。

所謂「窮則變，變則通」。服務實體經濟，迎合海內外企業和資金需求，是一個國際金融中心的基本要求。經歷了逾年的中美貿易戰和大半年的社會動盪，香港的貿易、零售和旅遊業有待復原，且不明朗因素尚未去除，金融業的重要性更加凸顯。如何革新股市指數，推動多元化發展，振興股市交投，鞏固香港作為地區融資中心的領先地位，當局宜及早籌謀，別再等運到！