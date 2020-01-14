美國霸權衰落，全球便出現群雄競逐，包括中國、歐盟、俄羅斯與日本，其中最能與美國抗衡的主要是俄羅斯。即使俄羅斯未能完全繼承蘇聯的力量，但在普京的領導下，還可發揮蘇聯及沙俄時代以來的積累力量。

一是土地遼闊，資源豐富，地域迴旋餘地巨大，石油天然氣以及農產對政治經濟作用日益重要，與美國可相比較。二是軍事科研技術高超，早在蘇聯時期已比美國為佳，軍費不足並不構成太大的困難。三是政治智慧與國際戰略突出，經歷蘇聯崩析，吸取教訓後尤勝蘇聯，且有回復到上世紀初列寧、布哈林時期等水平的趨勢，正與美國民粹主義背道而馳。在近年美俄爭奪中東西亞的大國角力之中盡顯優勢，使軍備與軍費遠多的美國節節敗退。美國戰亦敗，和亦敗，霸權步步衰落，國際聲譽與形象日差。

近月俄羅斯借天然氣管道政治把美國勢力進一步削弱。一是俄德合作的「北溪二號」管道，德國是歐洲各國中進口俄天然氣的最大國，佔國內能源進口超過三成，俄德亦合作在歐洲分銷俄天然氣。美國反對，威脅制裁，但管道差不多完工，德國與歐盟對美制裁反應強烈，相信制裁不成，便會在今年內完工輸氣。

二是俄與土耳其合建的「土溪」管道，美國也反對，工程卻剛剛完工投產。俄土亦合作分銷俄天然氣至巴爾幹半島，和經匈牙利輸往歐洲大陸。

三是俄與烏克蘭簽五年協議，恢復經烏克蘭輸送天然氣往歐洲。北溪二號管道和土溪管道有所分流，但五年內還有不少天然氣要經烏克蘭輸送。五年協議可穩定轉運，保證烏國不會如之前那樣截留。每年轉運費達三十億美元，即使規模下降，對如烏克蘭等窮國卻是重要的外匯收入，也可支持新政府的統治，至少把俄烏最大矛盾消解。

德國是歐盟核心國，土耳其在南歐中東影響力強，俄羅斯用天然氣供應長期合作綑綁它們，政治上使它們從美國的北約聯盟實際分裂出來，打擊美國在歐洲的勢力。用南北兩條新天然氣管道來削弱烏克蘭的戰略地位，也將之收納在俄歐天然氣供應體系之內，使美國沒法從烏克蘭進逼俄羅斯，也挫敗反俄最激烈的波蘭（因部分天然氣也不經波蘭）。與土耳其合作可穩定敍利亞，也方便今後伊朗、卡塔爾的天然氣經土國輸歐，支持伊朗和中東反美勢力。土耳其亦是反對以色列、塞浦路斯、希臘的東地中海油氣開發的主力。

俄羅斯運用天然氣管道的政治出神入化，一舉數得。