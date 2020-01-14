台灣大選，民進黨的蔡英文當選「總統」和不久前香港區議會選舉反對派大勝，明眼人都看出，「台獨」、「港獨」在反修例風暴中相互勾結、抱團取暖發揮了「協同效應」。這個效應有多大，當然無法「量化」，但它的「突出」作用卻是彰彰明甚的。

反修例風暴之前，蔡英文的選情非常悲戚。之後，這場由「港人在台殺人」一案引起的修訂《逃犯條例》事件，立刻被蔡英文、民進黨充分利用，隔海叫嚷，組織策動，支持其「顏色革命」、實現「港獨」、顛覆「一國兩制」的目標，並向暴亂分子提供「安全門」，收容暴亂分子逃台。

香港反對派、暴亂分子、「港獨」組織則投桃報李，紛紛奔赴台灣，為主張「台獨」的民進黨、蔡英文吶喊助威。「港獨」旗幟、「台獨」旗幟在選舉場合共同揮舞，他們大喊大叫「台港同心，不容中國入侵」，叫喊「光復香港，台灣一定要贏」，聲稱「台灣有一個不對北京卑躬屈膝的總統，將會對香港雪中送炭」。他們還大肆造謠，說是香港警察「用最暴力最不人道的手法去鎮壓港人」、「已經造成逾千人的輕重傷和死亡」，他們恐嚇台灣民眾，如果未能選出「守護台灣的蔡英文」，台灣就會「變成第二個香港」。

其實，他們這套胡言亂語和政治把戲，早已用在香港的區議會選舉中。他們用這套巫蠱之術，把主張「港獨」和「變相港獨」的候選人送進了區議會。與此同時，蔡英文和民進黨也是這樣欺騙選民、仇中反共的。兩地選舉，「台獨」、「港獨」使用共同的那渣手段、卑劣武器向北京進攻，圖謀全都得逞。

然而，總結經驗教訓可知，不是「台獨」、「港獨」，不是兩地的反華、反共力量有多厲害，而是北京對形勢的誤判太多、太深，對自己的寬和方針太過偏執，以為有效。北京口曰「敢於鬥爭，善於鬥爭」，實際上是畏首畏尾，不敢不善。如此這般，豈能不助長台港兩地敵對勢力的氣燄，壯大他們的力量，使自己立於必敗之地？