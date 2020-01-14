好夢由來最易醒。近日多個自稱「勇武派」的激進組織陸續在網上宣布「退場」甚至「解散」，這是否意味着持續七個多月的黑色暴亂已近尾聲，目前言之尚早。但可以肯定的是，隨着警方加強拘捕力度，被捕人數不斷增加，以及眾籌平台「星火同盟」帳戶被凍結，勇武派陷入無以為繼的境地，既無兵源又無金錢，不得不暫時偃旗息鼓。

事實上，自從中大和理大之役遭受重創後，勇武派潰不成軍，氣燄已大不如前，加上暴力行為愈來愈令人反感，支持者愈來愈少，使他們不敢再如此猖狂。早前有黑衣暴徒在遊行途中打砸中資店舖，被示威人士懷疑是「內鬼」而遭追打，儼如過街老鼠，自感「委屈」之下，退場也就不足為奇。畢竟許多黑衣人根本不知何謂「光復」和「革命」，只是為了金錢而參與打砸破壞，現在既收不到錢，又遭到孤立，而且隨時被警方拘捕，不打退堂鼓才怪。

當然，這並不表示從此風平浪靜。經過七個多月的摧殘，香港五勞七傷，社會嚴重撕裂，很難再恢復靜好歲月。更何況，被捕者大多是小魚小蝦，幕後主腦及黑手毫髮無傷，「禍港四人幫」依然猖狂，他們還會繼續興風作浪，暫時的平靜並不是真正的平靜。所以說，慶父不死，魯難未已，「禍港四人幫」一日不剷除，動亂就不可能徹底消失，港人也就不可能有好日子過。

關鍵在於司法方面，不打破「警察拉人、司法放人」的魔咒，一切都是白搭。警方至今已拘捕七千多人，只有一千多人被檢控，且大多以低保候審，直到現在還沒有一宗重判案例。最令人莫名其妙的是，各界紛紛要求倣效外國設立特別法庭，加快審理相關案件，奈何港府一直無動於衷，司法機構更是置若罔聞。警察在前面衝鋒陷陣，官僚在後面袖手旁觀；警察密密捉人，司法密密放人。這是何其荒謬，又是何其可恥！