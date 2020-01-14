如果韓國瑜勝出了台灣大選，如果立委選舉藍營不是大敗，把大半個立法院送給綠營，那要喊改革的一定是民進黨，國民黨最起碼向外界展示一定的團結，而不會像現在互相指摘，年輕黨員逼宮要求大執位。

又如果香港沒有發生反修例風波，一國兩制正常運作，政通人和，給台灣樹立好榜樣，以九合一選舉後急跌的民望，蔡英文應該沒有勝算，今次國民黨得票比率其實比上屆高，韓的支持者其實也夠多，他們也不相信實際二百多萬票的差距這麼大。

這個世界沒有如果，只有成王敗寇。民進黨的爛只會比國民黨更嚴重，蔡英文集天時地利人和當選，沒有疾呼改革，只是含糊其詞說要做得更好，無論她之後怎樣重蹈覆轍，把台灣政治及經濟繼續帶往死胡同，台灣人還是要啞忍四年了，怪只怪是他們棄藍投綠。

如果韓國瑜當選，有一個漂亮的下台階，需要離任高雄市長，那他就不用面對未來一浪浪罷免程序，這場豪賭他輸了，輸得慘了，不但四年後捲土重來的機會很渺茫，而且還要償還賭注帶來的政治債，這個高雄市長餘下的任期舉步維艱，吃頓飯也要「背脊骨落」，難怪未回到辦公室前第一時間要吃頓火鍋再上路了，記者也避而不見。

望着國民黨一個一個慘敗的立委候選人，有的哭喪着臉，有的怒氣沖沖，自己人罵自己人，整個黨一盤散沙，似曾相識，令人想起香港建制派在區議會選舉慘敗後，至今依舊一籌莫展，各懷鬼胎，未有團結一致重新出發，據說政府派公職來做補償，這些人撫心自問，在修例事件有盡力護航嗎？無功不受祿，政治不是用來酬庸，而是要選賢與能，知人善用，可惜建制派特別多酒囊飯袋，幫倒忙的大有人在，甩皮甩骨，陰陽怪氣都可以做議員，讓醜陋的政治更加醜陋。