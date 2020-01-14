台灣大選日前結束，蔡英文以高票數勝出，連任總統四年，民進黨繼續成為立法院多數派，可以預計台灣基本上會維持現況：經濟萎縮，政治優先。除非台灣正式宣布獨立，引動北京不惜一戰的決心，否則北京、台灣關係依然膠着，無法突破。

台海局勢始終是美國對華政策的一個環節，美國基本政策是維持一中一台狀況，看來未有改變迹象。台灣綠營雖然作了大量宣傳，好像台灣宣布獨立指日可待，但他們依然脫不開是美國手下一隻棋子的地位，沒有美國佬的背後支持和鼓動變不了天。不過，深綠陣營努力經營的台獨文宣會變本加厲，台灣民心肯定與北京愈去愈遠。

在今次的大選中，民進黨充分消費了香港「反送中」修例事件。這幾個月來香港的社會動亂出現不少台灣影子，連文宣都顯示了香港罕見的台灣用詞，可見台灣某些勢力在香港運動的作用。蔡英文和民進黨也充分利用香港話題，如「今日香港、明日台灣」這些口號，處處拿香港暴亂是中共打壓的說法來製造群眾恐懼心理，爭取選票，看來策略十分成功。

香港傳媒派往台灣專訪選舉報道，有香港人在台北市街頭為民進黨喊話拉票，在蔡英文宣布勝出的大會現場，也有人揮舞「光復香港、時代革命」旗幟，用粵語喊口號，明顯是香港黃色陣營支持者赴台造勢兼喊話。不過，這些支持聲音多大？是否有效果？相信台灣的深綠陣營不會太過看重。

他們的典型反應是覺得台灣主流的投票取向，由台灣本地發生的事情決定，不會因為香港的情況而投票，所以告訴香港的黃色分子不要邀功而沾沾自喜，不要期望此次勝出的民進黨蔡英文政府會因此「報答」香港，港、台之間沒有誰虧欠了誰的問題，香港的黃色陣營不要來台灣討好處。

民進黨和蔡英文的勝出，只是反映了台灣的政治現實：民進黨和蔡英文雖然在經濟上和政治上都乏善足陳，但成功製造群眾的恐陸恐共情緒，成為他們贏取選票的有效法門。另方面當然是泛藍陣營分裂，萎縮不振，國民黨老化，上次大選連民望曾經高企的小馬哥，也因無作為表現欠佳被蔡英文取代；今次韓國瑜能吸引到一些草根市民大眾，但他不是國民黨嫡系人選，也看不出他可以帶領台灣殺出新路，敗選的結果其實可以一早預料。親民黨宋楚瑜始終是個笑話，拿到的票數，絕對不影響大局。

但台灣大選結果也不會影響香港。正如香港黃色陣營去台灣推波助瀾，同樣不影響台灣的選舉大局。