台灣人連蔡英文提出「用愛發電」的鬼話也會相信，難怪今次大選空心蔡能高票連任。她只消一邊吃着香港反修例黑暴的人血饅頭，一邊大言不慚聲稱不會屈服於大陸的文攻武嚇，就能輕易收穫逾八百萬選票。至於如何抗共，如何解決台灣經濟問題，根本不需要有實質內容，皆因台灣人實在太好騙也。就像「用愛發電」淪為笑話一樣，過了海就是神仙，口號治台已足以讓她再玩四年，四年後台灣沉淪至甚麼光景又有甚麼打緊？

所謂「用愛發電」，是當年蔡英文參選的政綱，針對國民黨政府興建的核電廠可能引發福島核災大做文章，甫上台即關閉兩個核電廠三組核電。結果翌年即發生震驚兩岸四地的「815全台大停電」，證明無核家園只是空洞的口號和笑話。然而橋唔怕舊，最緊要受，今次空心蔡又打出反中抗共牌，以「今日香港，明日台灣」來恐嚇民眾，成功收割選票。

好了，蔡英文消費香港令她登上總統寶座，現在是否好應該兌現承諾，重新接收二百個被她拒諸門外的香港「避孕套」呢？當然，答案連浸大學生會會長都心知肚明，民進黨不過借香港反修例黑暴撈政治油水，「避孕套」只會用完即棄。

更可笑的是，蔡英文自我膨脹，挾選票自重，向大陸喊話要「和平、對等、民主、對話」，然而兩岸軍事及經濟實力強弱懸殊，她既然拒絕承認「九二共識」，一條獨路走到底，又憑甚麼要大陸跟她對話？沒有大陸，台灣經濟有甚麼起色？靠美國口惠而實不至，還是靠她提出的「新南向政策」，向比台灣更窮的南亞國家招手？事實證明，美國一味當台灣水魚，而新南向政策只是招來南亞黑工而已。

民主是個好東西，但必須實施在民智正常的社會。在今日這個反智時代，民主只會帶來災難後果，而反智的人猶不自知，還自我感覺良好，可憐可悲可笑！