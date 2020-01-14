當代發展民主選舉有三大障礙：一欠長遠規劃，二欠仁者胸襟，三欠知人之明。觀乎最新一次台灣總統選舉中國民黨的表現，上述弊端盡現，選戰由一開始已注定要輸。

國民黨當知，選舉戰並不好打，四年前民進黨的蔡英文入主總統府後，輿論甚至在討論這個百年老店會否有覆亡之憂。一年多前的九合一選舉，國民黨扳回部分失地，但根基尚不堅牢，本來趁聲望回升就應作全面規劃，為重新掌政做準備。

其時的國民黨合該有運，冒出一個韓國瑜，一舉拿下高雄市，出任市長，讓該黨重拾曙光。近乎同一時間，頗孚民望的鴻海集團前董事長郭台銘又重新確認國民黨黨員身份，該黨的人才一時瑜亮，前途走俏。

去年，本欄便建議國民黨人應高瞻遠矚，全盤擘劃，作棋盤式思維。最好的方法是由郭台銘掛帥出選總統，一旦當選，可以全面重整國民黨在北台灣的根基。而該黨在南台灣一向扎根不穩，韓國瑜在高雄初來乍到，應該好好經營，將來跟郭台銘合作，形成南北呼應之勢。韓尚年輕，選總統不急於一時，只要國民黨立足能穩，將來機會多的是。

可惜，這年頭的人既欠長遠規劃，亦欠仁者胸襟，郭台銘、韓國瑜二人明擺着是合則兩利、分則俱損，但彼此就是不能互融，寧可「攬炒」。到頭來，郭台銘憤而脫離國民黨另組新政團，但在立法委員會的選戰中一無所獲；而韓國瑜雖然成功搶位，代表國民黨出戰總統選舉，結果卻是一敗塗地，如今就連高雄市長之位能否保住也屬未知。鷸蚌相爭，漁人得利，何苦來哉！

郭台銘與韓國瑜都是胸襟不廣、不能求同存異的人。但在選舉中是誰將他們推到前線？那還不是國民黨的一眾支持者。所以我老是說，這年代很多選民都沒有知人之明，正是當代社會亂之所由生也。