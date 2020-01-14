「一年將盡夜，萬里未歸人」，詩人寫的是回不了家過年戍卒的深摯悲哀。然而，如今是「一年將盡夜，財會未撥款」，老朽指的是立法會財委會因泛民與民為敵，一味拉布搞到議程「大塞車」，至今仍有四十九個撥款項目未審議，涉款逾七百五十億元。

阿哥，家陣社會動盪，經濟凋敝，民生多艱，點解你班「尊貴」議員仲唔聚焦民生，一味玩埋啲無聊嘢？早前審議有關公務員加薪嘅撥款，一直要求將警隊加薪喺公務員加薪建議中分拆討論嘅民主派，就繼續喺會上拉布、玩嘢，其中公民黨立法會議員郭家麒更加喺會上直指財委會主席陳健波係太監，又指陳健波「係自己閹自己」，郭家麒口舌招尤，最終被逐出議事堂。

魯迅說，大約滿口激烈之談者，其人便須留意。他又指出，公正的世評使人謙遜，而不公正或流言式的世評，則使人傲慢或冷嘲，否則，他一定要憤死或被逼死的。依老朽看，一班霸着議會不議事嘅垃圾議員，又如何值十萬元一個月？又如何值得加薪？審議公僕加薪，又拿警察說事，又話要傳召警務處代表出席會議作證和提供證據，正義凜然到嚇死人！喂，你班反對派議員又為市民做咗幾多好事吖？你哋又有乜嘢可以作證同埋提供證據啊？講嘢！知唔知個「醜」字點寫啊？

當下社會大撕裂，民生問題百事待舉，反對派一味拉布廢噏無謂，一項公僕加薪議案，竟花咗七次會議討論後仲未能通過撥款，廢成咁，試問香港何來明天？有學者批評泛民以市民利益作賭注，政治壓倒民生，犧牲弱勢社群利益，長遠而言民生福祉會進一步受損。事實上，一個好政府，要有一班好「團隊」，要有好團隊，在上者就要「慎選左右」，否則選出一大班離心離地嘅廢柴，管治梗趴街喇！同樣道理，選民若理智，慎用「神聖」一票，又怎會選出咁多垃圾議員！