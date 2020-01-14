英國王室爆大鑊，上演了一幕不愛王室愛自由的童話劇。哈利王子娶美國藝人梅根的一段英美良緣，竟因為兩人打算擺脫王室成員身份的掣肘，引發一場王室分裂及英美文化衝突的關注，事件成為全球熱話，英美兩國民間更為事件鬧了起來，潛在文化與宿怨的衝突或一觸即發。

美媒剛報道事件時，焦點還是名人八卦、王室醜聞，近期卻變了味。《紐約時報》近日刊出美國南加州大學一名非裔教授的文章，力數英媒及部分英國人刻意對梅根挑剔及苛刻，斥事件根本是種族歧視。在美國，大凡問題上升到種族層面便棘手了。因此，美國人同情哈利夫婦、批評英王室的聲音多了。兩國看這事，亦從以前「我們有個異國王妃」，變成「我國傳統被打壓」。

世界上最堅定的夥伴，這次民間生了異心！說穿了，是英國人對美國的小心思藏不住了，情況頗似香港人對內地崛起的酸溜溜。曾幾何時，美國人視英國為祖家，英國人在美國人面前渾身都是優越感。但二戰後美國起飛，後成世界一哥，美國的定位亦從盎格魯撒克遜後代之邦，成了英國的兄弟之邦，爾後是英國的大哥大。

然而，兩國民間的互相指摘絕非首次，早在美國早年對中東軍事動作頻頻，英國人已積累怨氣。因為英國每次都被迫作陪，不是做爛頭卒，便是陪射飛彈，吃力不討好。而西方聯軍對伊拉克行動那次，其後更查無化學武器，英國政界尷尬不已，民間更炸了鍋，反戰人士批評如浪潮，一次又一次的被賣兼被陪葬，唐寧街十號私下埋怨，民間對美已不願忍了。到特朗普主政後，英國反美情緒更濃，這次哈利夫婦退出英王室，可謂火上加油，終於惹得美國人也火了。

英國人失去優越感，但這次王妃之退，卻是強勢美國人敗走於保守的英國制度，輪到美國人不是味兒了，一邊是酸，一邊是爽，地球村民自然呵呵看戲了。