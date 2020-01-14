隨着新的一年到來，各區剛換屆的區議會陸續開始工作，但與以往不同的是，反政府的議員故意抵制當局的活動，自斷與政府的溝通橋樑，勢令議會成為對抗政府的平台。如此一來，實非廣大市民樂見之事，也許亦是香港民主發展倒退的開端。

於上周，當局舉辦新任區議員簡介會，並由政務司司長帶領多名政策局局長出席。不過，部分區議員卻表明簡介會只是「行禮如儀」，無助於改善地區的民生，更表示不滿邀請時間倉促，感覺沒受到政府的尊重。是次簡介會，其實是多年來的慣常做法，讓新進議員能夠了解區議會的運作，同時亦讓過往的議員溫故知新。反對派議員卻不理性地集體杯葛簡介會，做法令人遺憾。

也許，部分反對派議員曾希望出席是次活動，只礙於集體決定而使他們無法赴會，令到其錯失一次與政府交流的機會。再想深一層，反對派在街頭喊得鐵骨錚錚，要求與政府對話，誰知進入議會後卻拒絕溝通，實在是令人費解。更重要的是，多名新進議員皆為政治素人，甚至缺乏地區工作經驗，缺席簡介會就是錯失認識議會程序的機會，未來必然需花更多時間學習地區行政的常識。

會期展開之初，可幸各個區議會陸續順利選出正副主席，但同時亦出現不同對抗當局的行動。舉例來說，有區議會在無預告下要求默哀，又或在會議室內播放政治宣傳的歌曲，相關做法已嚴重偏離區議會本身的職能。基於政治觀點及立場，多個區議會先後將警察執法的項目納入議程，並要求當區警務指揮官到議會接受質詢，明顯就是要將區議會徹底地政治化。

根據《區議會條例》所賦予的權力，區議會是香港政府的地區諮詢組織，主要負責向當局就所屬行政區內的福利事宜、公共設施及施行計劃的先後次序等方面提供意見。換言之，區議會應着眼於區內的民生事務，而不是每每拋出政治議題，致使當局尷尬難堪。事實上，區議員應當與地區官員建立良好關係，方能有效為居民爭取地區權益。相反，若然議員天天與當局對着幹，即使再好的計劃也會變得難以推行。

現時，部分區議會正部署將上屆議員同意的政策推倒重來，要求當局將相關的項目擱置或重新諮詢。思維能夠跳出固有框架或者是好事，但一下子就將往屆工作推翻又是否有意義呢？又或者，許多區議員未明白到區議會的職能，以為「民意代表」就能無遠弗屆，但所有地區行政的施行皆需按既有法律執行。有時候，當局甚至連己身也沒有權力改變的決定，卻受到區議員不斷的質詢，此又何苦難為地區的行政人員呢？

當然，我們是需要時間觀察新區議會的政績如何，也不能直接判斷他們民生工作做得不好。只是我們相信，只有聚焦在地區事務的區議員，才能真真正正地有效運用區議會所賦予的權力造福居民。否則，今天要追查這個，明天要徹查那個，將使政治議題無限延伸，也使政治滲入社區，離市民安居的願景只會愈走愈遠。