神州觀察：貧病交加終掉隊　共赴小康成泡影

朱門酒肉臭，路有凍死骨。這句詩流傳了一千多年，不但一個字沒有傳錯，當中所描述的社會狀況亦不曾改變過。中國號稱已躋身全球第二大經濟體，並揚言於二○二○年後全面消滅貧困人口，小康路上不讓一個人掉隊，此話明顯說得太滿，以至隨時會遭打臉。

貴州銅仁市早前爆出貧窮女大生為患病弟弟籌措治療費用，惟有以辣椒拌飯充飢，每日消費不過兩元，導致長期營養不良，二十四歲人瘦至只有二十幾公斤，不但嚴重發育滯後，自己亦累至病魔纏身。幸得有心人捐款資助，方令貧病交加的她得以入院治療，可惜為時已晚，當地鄉政府日前證實此女已離世，令人扼腕嘆息。

正如此女早前於感謝信中形容的那樣，自己就像被長期丟在了黑夜裏，終於有幸重見陽光。誰知美景竟是如此短暫，溫暖陽光未能令其「復甦」，只因黑夜太漫長，早已凍得她徹骨寒涼，周身僵硬。

不可不知，貴州省向有「三最」之說，即貧困人口最多、貧困面積最大、貧困程度最深，但該省亦拍胸口立豪言表示有能力做到脫貧攻堅一個都不少。為精準找出貧困人口，貴州還形成了省、市、縣、鄉四級聯動的「遍訪貧困村貧困戶」機制，卻為何有人吃不起飯、治不起病，都餓成皮包骨了，也沒被訪到？如今更要在脫貧的路上掉隊，再也去不到小康社會，當局又該如何解釋？

扶貧是好事，但做不到的事就不應空許諾，更沒必要當作政治運動來搞，因為搞運動便會出現「假大空」、形式主義，或浮誇風、亂攀比等不務正業、荒腔走板之事。日前江蘇省剛因「十七人未脫貧」的「精準」之說而被輿論冷嘲熱諷，廣西又迫不及待報捷稱貧困率已降至不足百分之一，沒有精確到具體人數，想是變聰明了，但數據是否屬實、怎樣才算真正脫貧，都只能由得他說。

當局更為扶貧工作劃下死線，過完今年必須全部進入小康社會，屆時不知又有多少人將被迫獲得「幸福感」。這亦不禁讓人想起山西大同縣早前竭力爭取由小康縣「返貧」的趣聞，用他們自己的話說，是窮人戴了地主的帽子；當初為了政績不惜弄虛作假搞統計、人為拔高經濟數據指標，結果「小康」之後所有的政策補助、關照優惠皆被取消，反而成了活受罪，有苦難言。

更需看到的是，當下中國社會財富分配不均，貧富懸殊問題愈演愈烈，一邊是仍然有山區兒童需要爬天梯、溜索去上學，甚至為了取暖而悶死垃圾桶內；一邊是權貴、貪官將喝不完的茅台酒倒進水渠，家中動輒查抄出數億元現金，就算進入了所謂的小康社會，又有甚麼意義呢？