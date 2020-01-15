功夫茶：地政總署縱地霸　怠政倒米全炒得

「此樹是我栽，此路是我開，要想過此路，留下買路財。」舊小說中攔路搶劫嘅土匪，只要嘴角一歪，眼向上勾，氣勢奪人唸熟呢幾句台詞，手揮生銹大刀就嚇怕路過嘅商賈，乖乖把一箱二箱嘅金銀財寶放下，一夕暴富，不在話下。

嗱！現實環境中，原來想暴富，根本就係easy job，連背幾句台詞都慳番，閣下只要基於一個信仰，即係「不吃白不吃，不霸白不霸」，咁閣下就可以發過豬頭，光明正大做「地霸」！功夫茶唔係吹水㗎！嗱！申訴專員公署主動調查發現，地政總署處理私人商場內嘅公共通道及有公共室內廣場被用作商業用途上，有七宗罪。

呢七宗罪，包括即使發現有商場涉及「違契商用問題」，都冇將喺商場內違規經營嘅商舖轉交其他部門跟進；地政總署喺資訊發放上亦有不足，令公眾難以辨識商場內嘅公共通道及廣場位置。即係咁，有商舖違契「霸佔」原本應是公共空間嘅地方，變相不用半毛錢租金就多咗大舊地方擺賣貨物，地政總署卻懶散不管，疏忽職守，擺明係政府嘅倒米壽星，胡亂咁益咗啲地霸，難道佢哋唔知香港「寸土尺金」嗎？認真豈有此理！

國內有順口溜：若要富，就把國有財產當私庫；若要富，搶金庫，哪管他日穿囚褲；若要富，鬆鬆褲，賣弄姿色好自僱！依家閣下要富，根本不須任何成本，就把公共地方當私人財富，舉個例，你開飯店做食肆，生意好大可以喺公共通道上擺多幾枱桌椅，反正地政總署又係側側膊唔多覺。呢，有間食店地政總署早在一四年發現問題，十個月後先發警告信，到一六年一月覆查，之不過冇就未改善嘅問題進行「釘契」，申訴署去年三度巡察該商場，發現問題仍存在，未解決！你話地政總署班官僚係唔係正一食塞米，混帳到極吖？

嗱！舉一知十，地政總署巡查商場求求其其，食店就擺椅桌，賣衫嘅就堆衣物，總之各適其適，各霸其所欲霸，正到呢！嗱，有商場一至三層應屬公共通道，但商場用作兩間食肆嘅營業範圍，地政總署淨係向商場管理公司發警告信，又唔將其違規違例轉食環署跟進！地政總署懶成咁，地霸仲唔得米？唔霸都對你太公唔住喇！

仲有啊，咁多商場違規，幾年下來起碼有六十五宗個案，地政總署又冇善用權力主動追回豁免費，涉及費用或以億元計，期間僅向一間違契長達五年半嘅商場業權人收取約二千四百多萬元款項。可想而知，如果佢哋勇於執法，一來庫房必多咗收入億億聲，二來市民多咗公共空間使用，可惜佢哋情願縱容地霸！功夫茶倒覺得，警察加薪問題畀班反對派垃圾議員狂吠，咁地政總署班怠政官僚，全部豉椒炒魷都得喇！