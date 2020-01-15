世界視線：解畫暗殺伊軍頭　華盛頓愈描愈黑

美國國務卿蓬佩奧日前表示，美軍擊殺伊朗軍頭蘇萊曼尼，是華府震懾伊朗大戰略的一部分，而且範圍不僅是伊朗，還適用於中國及俄羅斯。

且不說伊朗在蘇氏被殺後立即以導彈攻擊美軍在伊拉克的基地，美、伊充其量只是回到劍拔弩張、鬥而不破的戰爭危險邊緣，看不出德黑蘭當局有何「服軟」之處，更重要的是，華府對出手暗殺蘇氏，幾乎是一天一個花款，顯示總統特朗普作出相關決定並沒有經過深思熟慮，而是作為連任競選工程一部分的政治賭博。

華府一直強調，暗殺蘇萊曼尼是「先發制人」策略，保護美國人免受襲擊，特朗普日前接受霍士新聞專訪時，甚至言之鑿鑿地表示，蘇氏正策劃攻擊包括美國駐伊拉克首都巴格達在內的四個大使館，豈料言猶在耳，國防部部長埃斯珀卻公開打臉特氏，指所謂蘇氏策劃襲擊美國大使館，並沒有證據支持；特朗普其後更在社交網站發文，聲稱鑑於蘇氏的「恐怖過去」（特氏一再強調蘇萊曼尼過往曾殺死超過六百名美國人），其帶來的威脅是否迫切，「已不再重要」。

就這樣，特朗普擊殺蘇氏的「遮羞布」被無情地撕下來，世人不善忘的話，都會記得當年小布殊政府出兵攻打伊拉克，對外公布的理由是薩達姆擁有「大殺傷力武器」。時任國務卿鮑威爾出席聯合國安理會會議時，還煞有介事地拿出一瓶「樣品」，作為伊拉克擁有化武的「證據」，其後被證明屬子虛烏有，還被普京嘲笑是「洗衣粉」。

往後的發展，大家都知道了。美國入侵伊拉克，間接導致後者的死敵伊朗大大擴展影響力，最終成為美國在區內的心腹之患。除了伊拉克，美國在阿富汗亦陷入泥沼，搞了近二十年，最終還是要跟塔利班和談。按說美國人也該學乖，別動不動就插手別國事務，但正如心理學家馬洛斯所說，如果你有的只是一個錘子，那麼所有的東西看起來都像一個釘子，美式民主制度叫座力愈來愈小，剩下的就只有武裝到牙齒的力量，山姆大叔的窮兵黷武，豈是無因。