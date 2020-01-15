正論：貧政有貧民　縱暴無止暴

政府扶貧，愈扶愈貧，去年底公布貧窮人口超過一百四十萬，為○九年有紀錄以來的新高，每五個香港人一個窮，高官不但沒有反省，反而自己先喊窮，財爺陳茂波指今個財政年度收支會罕有地出現赤字，拒絕派錢還富於民，言猶在耳，他上司特首林鄭月娥便摑了陳一巴，驀地提出十招紓困措施，既慷納稅人之慨，也無情地向商家開刀。

政府十招紓困，預計需投放百億元經常開支，比起一次性派錢，更增加長遠負擔，當中逾半措施涉及勞工福利，包括有時限的失業或工時不足津貼、為低收入人士代供強積金，以及分階段增加法定假期至十七日，令到「勞工假」與「銀行假」看齊，據稱逾百萬打工仔受惠。是否「口惠而實不至」，仍有待觀察，但增加法定假期，肯定受影響的是商家，無論人手及撥備俱需要增加資源，故此林鄭表示需先與商界討論才能落實分階段執行，到時恐怕遇上很大阻力，就像取消強積金對沖一拖數年，政府又如何落實這張期票呢？

無能政府開出的期票之多，從政治到民生，罄竹難書，卻樣樣不能兌現，止暴制亂無期，特區經濟陷入前所未有的深淵，中小企受影響最大，正值水深火熱之際，各行各業紛紛爆發結業潮，剩下的不想裁員，便惟有減薪或者是放無薪假，希望勞資雙方共度時艱，捱過這段困難日子。經濟好景的時候不提出增加法定假期，現在谷底時卻大鑼大鼓當作救亡紓困措施，是否最大的諷刺？簡直是火上加油，落井下石，工商界一定會猛烈反對，到時政府會否又「霸王硬上弓」呢？恐怕冇腰骨的高官又會跪低，一拖再拖，不了了之。

不要以為打工仔一定歡迎增加假期，在現時惡劣環境下，企業根本無能力多付薪金開支，更加不會增聘人手，承受假期增加惟有無償加班，是否嫌香港打工仔工時未夠長，叫他們一日做十二小時，然後再兩三個月放多一日假？放勞工假期的很多都是勞動階層，政府以為增加假期是一種恩賜，其實在現在境況下，等於增加他們工作負擔，隨時因為工時過長、疲勞過度出事，不少職業司機便因過勞而導致車禍。好心都會做壞事，何況冇靈魂政府，從來沒有用心做好管治，政策不是過時便是來得太遲。

古語有云，功者難成而易敗，時者難得而易失。政府拖拖拉拉，屢誤戎機，別的不說，單看反修例風波，早期暴徒還未成氣候時，林鄭月娥未有當機立斷，迎頭痛擊，反而畏首畏尾，優柔寡斷，妄想跪低講和，致令反對派氣燄更盛，拉攏人心，終致暴潮一發不可收拾。止暴制亂，林鄭開了這張期票，從夏季到冬季、由一九年橫跨二○年，都似乎沒有兌現日期，已經淪為空頭支票，如今又再多幾張期票，誠信破產，香港人還會信你嗎？

從社署署長、扶貧委員會主席，到擔任特首，回歸後推行社福政策及扶貧措施，林鄭都參與其中，一再強調體會民間疾苦，卻被揭發離地萬丈，所以交出的成績表一直不合格，實在難辭其咎。假若政策得宜，哪有愈扶愈貧之理？這個道理，不用成立檢討委員會也應該知道吧？

《論語》裏孔子談政府施政：「不患寡而患不均，不患貧而患不安，蓋均無貧，和無寡，安無傾。」以往庫房年年水浸，經常估少盈餘數百至千億元，高官領取匹比各國元首的高薪厚祿，窮人數量卻不減反增。官富民窮，貧富懸殊幾冠絕全球，政府一直以「狼來了」說法來拒絕還富於民，「結構性財赤」常放在高官口中像護身符，現在真的狼來了，他們又視而不見，反而愈窮愈花錢，藥石亂投，去年調高長者綜援門檻至六十五歲，今年卻把兩元乘車優惠年齡由六十五歲降至六十歲，自相矛盾，本意是鼓勵長者出外，免與社會脫節，現今醫學昌明，六十來歲正值壯年，兩元乘車變相資助他們工作或交際，實在偏離原意了。難道政府以為十元八塊，便可以安撫因暴潮而盡喪的人心嗎？倒行逆施，進退失據，再退一步便是萬丈深淵了，廢官還未醒覺？

管子曰：「治國常富，而亂國常貧，是以善為國者，必先富民，然後治之。」富國應先富民，貧政便生貧民，民貧則亂，特區高官若有讀聖賢書，香港便不會淪落至今時今日田地。倉廩實而知禮節，衣食足則知榮辱，特區之沒落，由政府不斷高喊扶貧，已經敲響了警號，現在回首，可嘆走入不歸路了。