最近看見海洋公園的新聞都是負面的多，人流劇減，連年虧蝕嚴重，流動現金恐將用盡，需要政府資助百多億元救亡，為未來擴展至七個主題景區。事實上，海洋公園極需要變，從前七、八十年代以海洋奇觀再加上機動遊戲招徠，但動物看多會厭，機動遊戲也會玩厭，又有後來者迪士尼競爭，而香港人現在出外旅行遠較七十年代流行，甚麼世界知名景點也見識過，海洋公園吸引力大減，消費又不便宜，一家四口一日要花差不多二千元，本地人自然卻步。屋漏偏逢連夜雨，世界反圈養虐待動物浪潮形成壓力，近日該園高層證實將會取消王牌節目海豚表演，這個本來是園中特色，一向是最受歡迎節目之一，按趨勢估計其他動物圈養亦會陸續減少，將來只能以主題布置及機動遊戲吸客，難怪要急於擴展改革救亡。

時移世易，當新一代視海洋公園為雞肋，我輩對海洋公園的印象還停留在孩提時代父母帶去遊玩，因消費不菲，很難得才有一次，非常興奮，對園內動物亦感覺十分新鮮，相信殺人鯨海威是不少市民的集體回憶，大熊貓安安佳佳亦帶給市民觀賞樂趣及獲國家認同的榮耀及歸屬感。可惜時代畢竟變化太大，就算不搞所謂時代革命，不知不覺間很多事情變化都回不到從前。香港社會亦要重新考慮海洋公園的定位，到底還有沒有保留的必要。今次拿百多億元，下次又不知多少錢，香港亂世，元氣大傷，遊客量三數年都不太可能反彈回從前，再投資在一個過氣公園是否風險太大？

香港政府在迪士尼一役已被嘲笑為冤大頭，出地出錢出力為美國佬賺錢，浪費大好地皮不起樓安置數萬人，反而廿年來養草養蚊，任由人家拖延擺布。冇靈魂政府一分一毫取之百姓，卻把市民利益放在最後，民不聊生，牛衣對泣，哪有閒情去玩樂，再多幾個樂園也是枉然！