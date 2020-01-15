城市大學校長郭位接受傳媒訪問，談及反修例騷亂對本港大學的影響。訪問傳達出兩個重要訊息：一是外界對大學的捐款有反悔趨勢，一是外地學生來港就讀銳減。他相信不僅城大如此，其他大學情況也差不多。

外界對大學捐款減少有三種情況：一是已捐款打算取回；二是談好捐款、已經簽約但反悔不捐；三是捐了一部分之後，餘下款項拖延未捐。

香港公立大學的經費有兩個主要來源，分別是政府的經常性撥款，以及外界捐贈。為了鼓勵大學爭取外界捐贈，政府特別設立了一對一的對等特別撥款。如果外界捐贈減少，政府的對等特別撥款也隨之減少，大學的非經常性計劃項目會因經費短缺而受到相當影響。

大學的外界捐贈主要來自商界，公司和個人捐贈給大學，是鼓勵大學和學生的學術研究和活動，幫助社會發展。但是，現今騷亂持續，明顯地有大量大學生參與其中。有人甚至把大學校園用作暴徒招聘和訓練場所，大學校園成為破壞社會的暴徒基地，大學校園內曾經囤積大量汽油彈等攻擊性武器，管理當局束手無策，既未能阻止學生參與破壞社會行為，也無力妥善管理校園，任由暴徒肆虐。大學淪陷，商界當然對繼續捐贈有保留。

有大學校長還宣布，為了避免外界對大學修補被破壞校園的工作有爭論，索性調撥校方可自己動用的資金進行。這種論調更加證明了校方有意護短，校園被暴徒破壞佔據，也不肯報警要求警方協助調查，尋求政府特別撥款修補，而是大學自行處理，為暴徒掩飾罪行。有這樣的大學管理人員，外界怎可能有信心繼續捐贈？難道捐款人不擔心，本來為了大學作研究發展學術的捐款，被用作保護暴徒、掩飾犯罪行為用途乎？

有關本學期的外地學生銳減一事，郭位校長指出，減少的不僅是交換生，部分的非本地生，尤其是來自歐美地區的學生已向校方表示，第二學期不欲返港繼續學業。可見動亂影響下，外地學生既怕來香港讀書不安全，也怕社會騷亂，校園未能確保秩序，能夠有選擇的都另尋學習途徑了。

看來，反修例騷亂對大學的影響的確立竿見影，一年未到已經效果浮現。倒不知始作俑者的大學生是否後悔自己所作所為，把前人數十年建立的大學國際聲譽一下子摧毀，把外地學生嚇走，打擊大學的國際性地位？抑或是沾沾自喜，覺得把學習能力比自己強、研究能力比自己高的對手趕走，好能關上大門，讓自己稱王稱霸？