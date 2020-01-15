律政司司長鄭若驊日前出席二○二○年法律年度開啟典禮致詞時稱，時下暴力橫行，破壞行為猖獗，係「暴力統治」而唔係法治。阿姐，你有冇反躬自省，司法喺你手中已變形走樣，你霸住茅坑不拉矢，一味避政龜縮，有學者狠斥你庸碌無能。你上任至今，根本就係大事做不了，小事做不好，一味無恥廢噏，污染空氣，果然係律政奇葩！聽你講法治？老朽不如飲杯奶茶食件腿蛋治！

清代文章大家汪琬指「士不立品者，必無文章」，說的並不是這樣的人寫不出文章，而是其文章不值一讀。老朽想說，身為法治保護者的鄭若驊，上任至今醜聞不絕，知法犯法，由佢講法治必無公正，試問又如何服人？

反修例風暴持續逾七個月，政府止暴制亂無方，而主掌律政司的鄭若驊好整以暇，警方至今已拘捕逾七千人，卻只有一千多人被檢控，各界紛紛要求倣效外國設立特別法庭，加快審理相關案件，但司底驊依然不動如山，拖得就拖，用把口「繼續以謙卑和專業做好工作」！正如有人指出，警察在前面衝鋒陷陣，官僚在後面袖手旁觀。咁樣止暴制亂，根本連咳都止唔到啦！

此外，司底驊甫上任即放生漢奸黎嘅政治黑金案，而呢條叛國禍港嘅正契弟，參與違法佔中至今逾五年仍未被落鑊，擺到明政治凌駕法治，視檢控守則如糞土。至於漢奸黎涉刑恐東方報業集團男記者一案，東方及受害記者先後十七次去信律政司，司底驊依然hea答，一句走天涯：「案件由展開調查至提出檢控所需處理時間，要視乎多項因素而定，例如證據的數量、案件性質及複雜程度。」明明鐵證如山，有片有相有真相，你研究乜嘢要研究咁耐？事件喺二○一七年發生，依家問你案件進展如何、告定唔告，有幾難答呢司長？講真，你民望低殘，而誠信由上任一刻已經破產，市民根本唔想見到你，知趣就一反白眼消失吧！