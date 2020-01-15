伊朗革命衞隊早前向兩個美軍駐伊拉克基地發射二十多枚導彈，報復聖城旅指揮官蘇萊曼尼被美軍暗殺，聲稱炸死至少八十名美軍。伊朗最高精神領袖哈梅內伊形容襲擊行動摑了美國一巴，惟美國總統特朗普聲明沒有傷亡且「一切還好」，重申只要他一日在位，都不會讓伊朗擁有核武，但沒有狠狠的還擊。

特朗普沒有向伊朗發動大規模攻擊，反之突然降溫，說美軍已做好準備，但伊朗似乎有收手迹象，認為對各方及全世界都是好事，美國將對伊朗實施額外懲罰性制裁，直至德黑蘭當局改變立場。這種「出口術」令人懷疑特朗普並不想開打，只是藉打擊伊朗去提高個人聲望圖連任。特朗普亦乘勢打出分化及鼓吹兩張牌，籲有份簽署二○一五年核協議的各方包括歐盟、中國及俄羅斯退出協議，同時亦會要求北約更積極介入中東事務。

美國現時在中東地區以駐集在波斯灣多國的兵力最多，因為要守住這個海域據點，分別在卡塔爾有一萬三千兵力，巴林駐兵七千，阿聯酋五千駐兵，在沙特有三千兵力，另在伊朗背後的阿富汗亦駐集一萬四千兵力，前後包圍伊朗，若要發動殲滅伊朗軍力及掃除核武，亦有一定把握，但特朗普出戰意圖突然改變。

特朗普有所顧忌，首先是俄羅斯在中東的影響力，大力打造伊朗、伊拉克及敍利亞「什葉派之弧」軍事力量，能由北至南截擊美軍；伊拉克國會近日更要求美軍撤走。俄總統普京近日出訪敍利亞，擺出需要鞏固這條戰線的姿態。而北約重要成員法國、德國及英國發表聯合聲明，重申致力維護伊朗核協議，顯然不認同美國處理伊朗的做法。最後是中、俄及伊朗的關係，中國外交部再三表明要求美國克制，回歸討論，等同不會跟俄羅斯及伊朗取消核協議，單憑美軍單打獨鬥，隨時陷進中東沙漠不能自拔，特朗普定然不會冒這個險。