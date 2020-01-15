上周三本欄發表「立法會不立法，郭榮鏗須交代」，揭露亂港派議員在本立法年度開始，為配合延續黑暴的寒蟬效應，利用內會資深議員資格把持選舉主席環節，不宣而戰進行了逾十周次的拉布，但又陰險地不承認拉布動機，一時說要為程序公義，一時說要陳維安秘書長出席解答，總之扭盡六壬和搬弄各種藉口，盡顯公民黨郭榮鏗儘管身為法律界代表，原來也是一名無賴政治流氓而已，為達拉布癱瘓立法會目的，沒有最無賴，只有更無賴。

在踢爆郭榮鏗和亂港派狼狽為奸的拉布醜劇、要郭榮鏗公開交代後，亂港派立法會的召集人、公民黨陳淑莊終於「醜婦見家翁」了。上周她率領一眾亂港派議員在立法會會議廳外「和盤托出」持續用選內會主席環節拉布的真正目的，是為反對惡法——《國歌法》云云。先不論他們反對《國歌法》是否有理，亂港派用如此陰謀詭計耍陰招，毫不光明正大，毫無光明磊落的政黨品格，為了達到不可告人的政治目的——反對《國歌法》，竟然可以置三十二項急待審理的民生法案於不顧，包括竟可置產婦可多享四周有薪產假的福利於不顧，置新生嬰兒可多享母親四周貼身哺育於不顧，顯示陳淑莊、郭榮鏗代表的一眾亂港派議員，真是如假包換的一群無良冷血的政治猛獸，眼中只有他們壓倒一切的政黨利益和政治立場，竟視無力反抗他們的新生嬰兒和剛分娩的母親如草芥。

正所謂明人不做暗事，公民黨、民主黨、人民力量等亂港派議員，如果真是那般大條道理、義正詞嚴、深得民心、理直氣壯、替天行道，早就應該在內會展開拉布前打正旗號告訴全世界：反對《國歌法》比產婦多享四周有薪產假更重要，拉倒《國歌法》比新生嬰兒多在母親懷中四周更重要，三十二項沒政治性、沒爭議性的政府法案條例都是無足輕重的！不要鬼鬼祟祟、見不得光地反對！

請問陳淑莊、郭榮鏗及一眾亂港派議員，你們的最基本人性價值哪裏去了？你們口口聲聲推崇的人道主義和普世價值哪裏去了？難道產婦的分娩福利和權利可以為政治而犧牲陪葬嗎？難道產婦產後多四周的親子時間和照顧新生嬰兒的人倫權利可以因政治而犧牲陪葬嗎？難道嗷嗷待哺的新生嬰兒多四周親密母子情誼可以因政治而犧牲陪葬嗎？

正如工聯會何啟明議員爭取交大會直接審議增四周產假的動議所說，若法案在本立法年度被拉布拖垮，下屆要從頭來過，那麼要三、四年後才有機會實施，請問亂港派議員，你們忍心嗎？亂港派議員若要反對《國歌法》，大可以在大會審議時反對，卻不行正路，耍旁門左道招數，陰陰濕濕，彰顯亂港派所作所為不得人心！

雖然何啟明的動議遭梁君彥主席拒絕，但好在公道自在人心，勞福局局長羅致光即時動議草案交人力事務委員會審議，亂港派賊喊捉賊說破壞規矩卻避講他們已拉布逾十周次！羅局長當機立斷，令新增四周產假免被「人工流產」掉！