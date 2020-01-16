功夫茶：欲止暴必利其器　買電槍好過水馬

工欲善其事，必先利其器。此乃客觀事實，不必質疑。讀者如果不是善忘，早幾日功夫茶先至指出保安局為警方撥款多咗六千幾萬個大洋解畫，稱因應近排多公眾活動，加強保安要多添置水馬。

功夫茶第一時間力斥其非，話購水馬不如貼符，止暴豈可以示弱！嗱，有消息指警方擬引入電槍供日常警務之用。尋日保安局局長李家超喺立法會上雖不置可否，但就話會支持任何可以令警方更有效處理暴徒，而又可以降低大家受傷風險嘅方法。買電槍梗好過添置水馬啦，你話暴徒驚電槍多啲定係怕水馬多啲？阿哥，三歲BB都知答案啦！

黑暴衝突逾半年，暴徒裝備都愈來愈先進，防毒面具既鮮艷奪目又抵擋得住催淚煙，自製弓箭、漆彈、射擊鋼珠，甚至擁有氣槍野戰所使用嘅避彈衣等，你話如果警方唔提升裝備，直頭係落後於形勢。呢，警方接連破獲武器庫及土製炸彈廠，就知暴徒幾咁猖狂。再講啊，僅多添置水馬就想止暴制亂？盞笑大人個口吖！先前警務處已為警務人員加配裝備，包括向休班警務人員發放伸縮警棍，等佢哋唔使一有依郁淨係揸住碌竹！

嗱！家陣初步研究引入電槍供日常警務之用，唔單止用於防暴，料先由衝鋒隊使用，其後再逐步擴至其他部隊。消息指，電槍嘅威力級別定位，將建議高於警棍，並低於實彈槍。現時，英國、美國、澳洲及新加坡等多個國家或地區都有採用電槍，根據其中一個美國品牌嘅型號，其嚴重受傷或死亡率為每一百萬人約有十三點一人。反對派政客呱呱叫，話外國有事例顯示，警員使用電槍或會令被電擊者心臟病發，甚至死亡。阿哥，有心臟病咯，若然好似「AV仁」經常咁𥄫水着女，不必電擊，都一樣心臟病發猝死啦！政客未免杞人憂天，擔心吓自己食得多毒蘋果腦麻痹仲實際啲啦！

孫子話過，兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。所謂「死生之地，存亡之道」，其實已有敬畏心，不會濫害無辜。功夫茶覺得，既然美國貨嘅電槍型號，傷亡率同中六合彩頭獎不遑多讓，呢個「美國標準」，反對派議員冇奶油唔接受啫！反對派乜都盲反一餐，如果唔係身有屎，使乜驚喎！

美國佬打敗恐怖組織，靠嘅係精良裝備。沒有鍋嘅廚師炒不了菜，當年美國獵殺恐怖大亨拉登，靠嘅係海豹突擊隊，佢哋嘅裝備精良，世界一流，據講淨係訂製版來福槍加上去嘅消光消音器都過萬美金。所以話，要止暴，警察豈能不加強裝備。功夫茶認同警察買電槍。要制亂，唔通用水槍咩！依家暴徒連水炮車都當冇到喇！