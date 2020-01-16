世界視線：伊朗核協議瀕危　華府善後是難題

伊朗核協議危在旦夕，瀕臨廢止邊緣。三大歐洲簽署國英國、法國和德國日前通知歐盟，正式啟動協議的爭端解決機制，意味着聯合國可能重啟對德黑蘭的制裁。根據爭端解決機制，如果各簽署國未能就伊朗執行協議的情況是否理想達成共識，將提升至相關國家外長的層次；若仍無法收窄分歧，則會在聯合國安理會上解決，整個過程為期大約一個月。英法德三國可說是對伊朗的「最後通牒」。

這也是「特朗普路線」的勝利。眾所周知，特朗普以條文「涵蓋面不全面」為由，單方面退出核協議，並重新啟動對德黑蘭的「極限施壓」。對於特氏的蠻幹，歐洲三強並不同意，嘗試繞過美國的制裁，讓伊朗經濟不至於全面崩潰；這倒不是因為歐洲人比美國人更「公正」，知道德黑蘭確切遵守協議，而是歐洲距離中東這個火藥庫更為接近，而且伊朗的導彈或許無法打到美國本土，但攻擊歐洲卻是有可能的。德國媒體一八年引述西方情報部門資料，指伊朗當年的導彈試射次數較對上一年增加了一倍多，其中最少七次屬中程導彈測試，部分導彈相信可以打到歐盟國家的本土。

然而害怕歸害怕，華府對伊朗步步進逼，促使德黑蘭當局逐步退出協議，暗殺革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼，更是壓垮駱駝的最後一根稻草。如今的情況是，伊朗除了仍然准許聯合國指派的專家檢查其核設施，距離全面退出協議僅一步之遙。事實上，歐盟為了把伊朗留在協議內，也曾盡過一番努力，包括提出向德黑蘭提供一百五十億美元貸款，旨在換取對方繼續遵守協議，但為對方所拒絕。

特朗普一再要求包括英、法、德在內的伊朗核協議簽署國，跟隨美國一起退出協議，另議新約。特氏硬是把伊朗逼到重新恢復核活動，堪稱「自我實現預言」的典型，問題是如何善後？更別說北韓領袖金正恩正在一旁密切觀察形勢，如果說以前他還心存幻想，覺得「棄核」是向美國討價還價的「籌碼」，那麼現在應已認清現實，絕對不會隨便丟棄這「保命符」。